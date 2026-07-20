Ovi ljudi su baš imali sreće: Za dlaku su izbjegli katastrofe koje su ih mogle koštati života

Neke situacije izgledaju toliko nevjerojatno da ih je teško pripisati bilo čemu osim čistoj sreći. Ljudi se ponekad nađu na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme, okruženi okolnostima koje su mogle završiti tragično, ali ipak uspiju proći gotovo neozlijeđeni.

U takvim trenucima nema vremena za razmišljanje ni pripremu. Sve se dogodi iznenada, a razlika između ozbiljne nesreće i sretnog ishoda može biti tek nekoliko centimetara ili jedna sekunda.

Ovi prizori koje smo prikupili s Reddita, pokazuju koliko život zna biti nepredvidiv i koliko ponekad malo nedostaje da običan dan poprimi sasvim drukčiji završetak.