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SPASILO IH ČUDO /

Ovi ljudi su baš imali sreće: Za dlaku su izbjegli katastrofe koje su ih mogle koštati života

Ovi ljudi su baš imali sreće: Za dlaku su izbjegli katastrofe koje su ih mogle koštati života
Foto: Reddit
Život je pun nepredvidivih situacija u kojima samo djelić sekunde može odlučiti hoće li sve završiti bez posljedica ili će se pretvoriti u pravu tragediju. Ponekad je riječ o pukoj slučajnosti, ponekad o nevjerojatnoj sreći, a katkad o spletu okolnosti koji prkosi svakom objašnjenju. Dovoljan je jedan pogrešan korak, pad stabla, kvar na vozilu ili predmet koji padne s visine da svakodnevni trenutak postane borba za život.
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Neke situacije izgledaju toliko nevjerojatno da ih je teško pripisati bilo čemu osim čistoj sreći. Ljudi se ponekad nađu na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme, okruženi okolnostima koje su mogle završiti tragično, ali ipak uspiju proći gotovo neozlijeđeni.

U takvim trenucima nema vremena za razmišljanje ni pripremu. Sve se dogodi iznenada, a razlika između ozbiljne nesreće i sretnog ishoda može biti tek nekoliko centimetara ili jedna sekunda.

Ovi prizori koje smo prikupili s Reddita, pokazuju koliko život zna biti nepredvidiv i koliko ponekad malo nedostaje da običan dan poprimi sasvim drukčiji završetak.

20.7.2026.
12:33
Webcafe.hr
Reddit
NesrećaKatastrofaRedditSreća
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