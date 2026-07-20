Neka se za kraj svi pošteno nasmijemo: Zaključimo Svjetsko prvenstvo uz 50 najgenijalnijih memova

Završnim zviždukom na stadionu MetLife, na kojem je Španjolska podigla pehar pobjednika, spušten je zastor na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Bio je to turnir koji je pomaknuo granice: prvi s 48 reprezentacija, prvi s tri zemlje domaćina i, prema svim pokazateljima, komercijalno i organizacijski najuspješniji u povijesti.

No, dok se slavljenički konfeti čiste s travnjaka, otvara se ključno pitanje: kakvo nasljeđe ovaj mega-događaj ostavlja iza sebe, osobito za gradove koji su u njega uložili stotine milijuna dolara?

Infantinov 'najveći događaj u ljudskoj povijesti'

Brojke su doista zapanjujuće. Prema službenim podacima FIFA-e, utakmice je pratilo rekordnih 6,8 milijuna navijača, gotovo dvostruko više od prethodnog rekorda postavljenog 1994. godine, također u Sjedinjenim Državama.

Fan zone posjetilo je više od osam i pol milijuna ljudi, a televizijska gledanost i digitalni doseg srušili su sve dosadašnje granice.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino nije štedio superlative, proglasivši turnir "najnevjerojatnijim događajem u ljudskoj povijesti" koji je dokazao da je "nogomet osvojio Ameriku".

Kritičari koji su strahovali da će proširenje na 48 momčadi razvodniti kvalitetu natjecanja ostali su bez argumenata. Debitanti poput Zelenortskih Otoka i Uzbekistana pokazali su se kao dostojni suparnici, a čak sedam nacija prvi je put zaigralo u nokaut fazi.

Format s tri domaćina - SAD-om, Kanadom i Meksikom - predstavljen je kao model kontinentalnog jedinstva, gdje su navijači bez većih problema prelazili granice, stvarajući jedinstvenu atmosferu na cijelom kontinentu.

Dva lica ekonomije Svjetskog prvenstva

Ipak, iza blještavila pozornice i rekordnih prihoda FIFA-e krije se složenija ekonomska stvarnost.

Svjetsko prvenstvo funkcionira kao dvostruki sustav: s jedne strane je FIFA-in globalni mehanizam koji ubire milijarde od televizijskih prava, sponzorstava i ulaznica, dok su s druge strane regionalne ekonomije gradova domaćina koje snose goleme troškove.

New York i New Jersey, domaćini finala i još sedam utakmica, planirali su potrošiti oko pola milijarde dolara. Sada, nakon što je sve gotovo, lokalni političari preispituju je li se investicija isplatila.

Virginia Maloney, članica gradskog vijeća New Yorka, pokrenula je istragu o povratu troškova. "Nisam uvjerena da možemo reći da smo pokrili troškove", izjavila je.

Podaci o popunjenosti hotela su mješoviti i teško je razlučiti je li dobit generirana zbog Prvenstva ili drugih ljetnih događaja. S druge strane, barovi i restorani bilježe neosporan rast, u nekim četvrtima i do 30 posto. Ova dvojna ekonomska dinamika, gdje FIFA centralizira profit, a gradovi snose operativne troškove i rizike, u središtu je debate o stvarnim koristima ovakvih manifestacija.

Lekcije iz prošlosti i budućnost mega-događaja

Sjedinjene Države već imaju iskustva s ovim izazovima. Turnir iz 1994. godine smatra se uspjehom jer nije zahtijevao izgradnju novih stadiona i ostavio je trajno nasljeđe u vidu osnivanja profesionalne nogometne lige (MLS).

S druge strane, Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. ostaje upozoravajuća priča o "bijelim slonovima" - preskupim stadionima koji nakon turnira zjape prazni, izgrađeni javnim novcem u vrijeme ekonomske krize.

Organizatori Prvenstva 2026. učili su iz tih lekcija te su koristili isključivo postojeću infrastrukturu, čime je smanjen rizik od propalih investicija. Međutim, troškovi sigurnosti, javnog prijevoza i logistike i dalje su opteretili lokalne proračune.

Ujedno, turnir je otvorio i neka neugodna pitanja za budućnost. Kritičari ističu da je ovo izdanje, zbog masovnih putovanja timova i navijača preko cijelog kontinenta, imalo najveći ugljični otisak u povijesti.

Istovremeno, odabir Maroka za sudomaćina 2030. i Saudijske Arabije za 2034. ponovno je u fokus stavio probleme ljudskih prava, posebice odnosa prema LGBTQ+ zajednici, nastavljajući kontroverze koje su pratile turnire u Rusiji i Kataru.

Dok se dojmovi još sliježu, Svjetsko prvenstvo 2026. ostat će zapamćeno kao spektakl koji je potvrdio globalnu snagu nogometa i njegovu komercijalnu moć. Bio je to trijumf za FIFA-u i dokaz da je prošireni format održiv i profitabilan.

No za gradove domaćine, konačna bilanca tek se treba podvući. Iza kulisa slavlja i rekorda, ostaje trajna rasprava o tome jesu li kratkoročni prihodi i globalna vidljivost dovoljni da opravdaju golema javna ulaganja. Završni zvižduk označio je kraj natjecanja na terenu, no onaj pravi, ekonomski i društveni, tek počinje.