Tom Cruise među najvećim zvijezdama na finalu SP-a: Tribine izgledale kao dodjela Oscara

Finale Svjetskog prvenstva 2026. između Španjolske i Argentine, odigrano u East Rutherfordu u američkoj saveznoj državi New Jersey, nije privuklo pažnju samo zbog nogometnog spektakla na terenu, već i zbog impresivne liste slavnih uzvanika na tribinama.

Jednu od najvažnijih sportskih večeri godine iz VIP loža pratila su brojna poznata imena iz svijeta sporta, filma, glazbe i mode. Među njima je bio i legendarni nogometaš David Beckham (51), koji je na utakmicu stigao u društvu supruge Victorije Beckham (52) te sinova Romea i Cruza, zajedno s njihovim partnericama.

Finale nije propustio ni holivudski glumac Tom Cruise, koji je sudjelovao i u završnoj ceremoniji uoči finala, dok su među uzvanicima bili i glumica Anya Taylor-Joy sa suprugom te bivši španjolski reprezentativac Sergio Ramos. Sportski spektakl uživo pratili su i NFL legenda Tom Brady te NBA zvijezde Kevin Durant i James Harden.

Na tribinama su se našle i velike glazbene zvijezde Jay-Z i Beyoncé (44), kao i model Hailey Bieber, dodatno potvrdivši status finala kao jednog od najvažnijih globalnih događaja godine.

Dok su se na travnjaku za naslov svjetskog prvaka borile dvije nogometne velesile, tribine su bile ispunjene slavnim licima koja nisu željela propustiti jedan od najgledanijih sportskih događaja na svijetu.

U našoj galeriji pogledajte tko je sve pratio finale SP-a iz VIP lože.