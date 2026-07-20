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Vrući vikend, još vruća atmosfera: Zgodne legice u badićima okupirale Kopiku

Vrući vikend, još vruća atmosfera: Zgodne legice u badićima okupirale Kopiku
Foto: Ivica Benić/SiB.hr
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Nedjeljno sunce i visoke temperature ponovno su ispunili osječku Copacabanu, koja je tijekom cijelog dana bila prepuna kupača i ljubitelja ljetnog opuštanja. Osječani, ali i brojni gosti iz drugih dijelova Slavonije i Baranje, spas od vrućine pronašli su uz bazene i na velikoj dravskoj plaži, gdje nije nedostajalo dobre atmosfere.

Dok su jedni osvježenje potražili u jednom od četiri bazena, drugi su uživali u kupanju u Dravi, sunčanju na plaži i druženju uz obalu. Ručnici su zauzeli gotovo svaki komadić hlada, a osmijesi, ljetni ritam i bezbrižno uživanje obilježili su još jedan pravi ljetni dan na omiljenom osječkom kupalištu.

 

Galeriju iz Osijeka donosi SiB.net.hr

20.7.2026.
11:39
Hot.hr
Ivica Benić/SiB.hr
KopikaOsijekPaparazzi
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