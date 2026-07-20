Vrući vikend, još vruća atmosfera: Zgodne legice u badićima okupirale Kopiku

Nedjeljno sunce i visoke temperature ponovno su ispunili osječku Copacabanu, koja je tijekom cijelog dana bila prepuna kupača i ljubitelja ljetnog opuštanja. Osječani, ali i brojni gosti iz drugih dijelova Slavonije i Baranje, spas od vrućine pronašli su uz bazene i na velikoj dravskoj plaži, gdje nije nedostajalo dobre atmosfere.

Dok su jedni osvježenje potražili u jednom od četiri bazena, drugi su uživali u kupanju u Dravi, sunčanju na plaži i druženju uz obalu. Ručnici su zauzeli gotovo svaki komadić hlada, a osmijesi, ljetni ritam i bezbrižno uživanje obilježili su još jedan pravi ljetni dan na omiljenom osječkom kupalištu.

Galeriju iz Osijeka donosi SiB.net.hr