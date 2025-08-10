OVO JE BOLJELO /

Brutalan nokaut srpskog 'Doktora' u UFC-u: Protivnik izdržao u kavezu samo 63 sekunde

Foto: Louis Grasse

Ovakvi nokauti su nešto najblje što UFC ima za ponuditi

10.8.2025.
8:42
Louis Grasse
Srpski MMA borac Uroš Medić 'Doktor' brutalno je nokautirao Gilberta Urbinu na UFC Fight Night priredbi u Las Vegasu.

Medić nije dobro otvorio meč, na samom početku ga je Urbina uzdrmao i poslao na pod, no udarac nije bio dovoljno jak te je Srbin nastavio borbu.

Brzo se Medić oporavio i preuzeo kontrolu te zadavao teške udarce.

Foto: Louis Grasse

Urbina je izdržao do 63. sekunde kada je srpski 'doktor' plasirao snažan direkt u Urbinovu bradu i meč je bio gotov.

Foto: Louis Grasse

OVDJE možete pogledati kako je to izgledalo.

Foto: Profimedia

Ovo je Mediću peta pobjeda u UFC-u.

Brutalan nokaut srpskog 'Doktora' u UFC-u: Protivnik izdržao u kavezu samo 63 sekunde