Brutalan nokaut srpskog 'Doktora' u UFC-u: Protivnik izdržao u kavezu samo 63 sekunde

Srpski MMA borac Uroš Medić 'Doktor' brutalno je nokautirao Gilberta Urbinu na UFC Fight Night priredbi u Las Vegasu.

Medić nije dobro otvorio meč, na samom početku ga je Urbina uzdrmao i poslao na pod, no udarac nije bio dovoljno jak te je Srbin nastavio borbu.

Brzo se Medić oporavio i preuzeo kontrolu te zadavao teške udarce.

Urbina je izdržao do 63. sekunde kada je srpski 'doktor' plasirao snažan direkt u Urbinovu bradu i meč je bio gotov.

Ovo je Mediću peta pobjeda u UFC-u.

