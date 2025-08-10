Brutalan nokaut srpskog 'Doktora' u UFC-u: Protivnik izdržao u kavezu samo 63 sekunde

OBA SU PALA /
I on je uspavao suparnika Cro Copovim zaštitnim znakom! Koji nokaut vam je bolji?
Ovakvi nokauti su nešto najblje što UFC ima za ponuditi
Srpski MMA borac Uroš Medić 'Doktor' brutalno je nokautirao Gilberta Urbinu na UFC Fight Night priredbi u Las Vegasu.
Medić nije dobro otvorio meč, na samom početku ga je Urbina uzdrmao i poslao na pod, no udarac nije bio dovoljno jak te je Srbin nastavio borbu.
Brzo se Medić oporavio i preuzeo kontrolu te zadavao teške udarce.
Urbina je izdržao do 63. sekunde kada je srpski 'doktor' plasirao snažan direkt u Urbinovu bradu i meč je bio gotov.
OVDJE možete pogledati kako je to izgledalo.
Ovo je Mediću peta pobjeda u UFC-u.
POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk gubio, ali igrao odlično i došao do preokreta, ovako je to izgledalo