Elvis Šrljen i Saša Antić o zajedničkom hitu: 'Uhvatio je dobru zafrkanciju na snimanju i lip kolorit'

Elvis Sršen, multiinstrumentalist koji kroz karijeru spaja funk, soul i rock s autentičnim tekstovima i Aleksandar Saša Antić, jedan od najprepoznatljivijih glasova splitskog TBF-a i vješti kroničar svakodnevice kroz ritam i rimu, udružili su snage u novom singlu „Izili Miši“.

Riječ je o pjesmi koja na duhovit i slikovit način prenosi otočki život izvan turističe sezone, u kojem panceta, pomidori i vino postaju jednako važni motivi kao more ili kamen. Blues okvir u koji je priča smještena naglašava nostalgičnu, ali i sirovu, stvarnu atmosferu. Ova suradnja, proizašla iz spontane igre riječi i nažvrljanih bilješki, pokazala se kao prirodan spoj dvaju glazbenih svjetova – Sršenove melodične introspekcije i Antićeva britkog i satiričnog rapa.

Elvise, sami ste istaknuli da je ideja za tekst nastala iz sklapanja rima s Dadom Rakićem dok ste čekali trajekt, kako bi vam vrijeme brže prošlo. Tekst pjesme asocira na kraj ljeta i nosi opuštenu energiju. Koje su vam se tada slike i pojmovi vrtjeli u glavi i dali inspiraciju za stihove?

Elvis: Prvotno je nastalo samo nekoliko rečenica. Bilo mi je smiješno, ali nisam znao što bih s time pa sam sve spremio u bilješke na mobitel, zajedno s ostalim žvrljotinama. Kada sam ponovno naišao na to, scena mi se opet pojavila pred očima, no sada sam je zamislio drukčije – kako se sve smiri i razbistri nakon završetka sezone i odlaska turista. Htio sam kroz smijeh dočarati kako često kukamo i nismo zadovoljni, a ustvari bismo trebali uživati u ovoj lijepoj zemlji i životu koji imamo.

Uz postojeće ideje za stihove, koliko je još trebalo raditi na pjesmi da tekst bude dovršen?

Elvis: Jako malo. Mislim da smo u dan-dva imali gotov tekst.

Rekli ste da ste ideju odmah predstavili Saši Antiću. Kako vam je baš Saša prvi pao napamet?

Elvis: Odmah mi je on pao na pamet jer sam u glavi čuo taj smiješni satirični old school rap kojeg volim, a on je u tome kralj. A znam da voli i funk, tako da smo odmah kliknuli.

Saša, kada vam je Elvis poslao demo verziju, kakva je bila vaša prva reakcija?

Saša: Ako se dobro sjećam, Elvis mi je prošle zime, u studenome, poslao skicu pjesme s prvim stihomi frazom „Izili miši“. U početku je nije ni zamišljao kao refren. Odmah mi se ideja svidjela, iako smo je neko vrijeme ostavili po strani. Kada smo joj se vratili, shvatili smo da je upravo ta fraza savršen refren i trebalo ju je samo dobro aranžirati. Napisao sam preostali tekst i svoj rap dio, sve smo snimili kod Elvisa u studiju, a on je gotovo sve sam odsvirao, smiksao i masterirao i "voila!". Spot je na kraju ispao odlično, uhvatio je dobru zafrkanciju na snimanju i "lip kolorit".

Vaši su glazbeni stilovi različiti. Kako ste znali da će ova suradnja rezultirati pravim „vibeom“?

Elvis: Iako se tako možda čini, i nemamo baš toliko različite stilove. Rap (hip hop) je baziran na soul i funk beatovima, a TBF imaju dosta funka u svojim pjesmama. Oduvijek sam htio i nekako znao da ćemo kad-tad nešto raditi skupa, pa kad se pojavila ova pjesma nisam ni sumnjao da će to biti to.

Spot odlično nadopunjuje pjesmu. Jeste li i vi sudjelovali u osmišljavanju ideja? Koliko je trajalo snimanje i što vam je bilo najdraže?

Elvis: Ovo mi je bilo najprirodnije snimanje spota, gotovo bez glume. Ideja za ribolov došla je od našeg prijatelja i suradnika Vojana Koceića (PILOTstudio). Tijekom snimanja svi smo dodavali ideje, pa nije sve bilo po scenariju. Imali smo osnovnu zamisao, nekoliko rekvizita i onda je samo bilo go with the flow. Snimanje je trajalo tri dana, ali ukupno možda pet sati, jer smo uvijek snimali zalazak sunca pa podijelili to u nekoliko dana.

Kako se Ričard našao u spotu?

Elvis: Kad smo se dogovarali za spot, Slavenu je palo na pamet da bi on bio odličan za ulogu u spotu i onda smo ga kontaktirali, dočarali ideju i on je pristao, ali morali smo se načekati da mu naraste brada (smijeh).

Foto: Slaven Jurić

Elvise, dugo ste nastupali pod umjetničkim imenom NoA. Zašto sada stvarate pod vlastitim imenom?

Elvis: Zasad sam odlučio objavljivati pod svojim pravim imenom, koje su mi roditelji dali – to mi je bila glavna motivacija. No, možda se i NoA ponovno vrati. Moj otac mi je bio veliki oslonac u životu a u glazbi velika podrška od malih nogu. I sam je bio glazbenik i sve što radim u glazbi radim sa nadom da me i dalje prati s neba.

Foto: Slaven Jurić

Prošle godine objavili ste album Dobar dan. Je li naišao na reakcije kakvima ste se nadali?

Elvis: Dobar dan bio je singl koji je dugo nedovršen stajao u „ladici“. Jako sam zadovoljan kako je ispao i reakcijom ljudi kad je čuju. Nije to baš mainstream pjesma, ali kad je sviramo ljudi je osjete odmah. Nadam se da će preko nove pjesme Izili Miši ljudi doći i do starijih pjesama.

Objavili ste i niz obrada. Čije pjesme najviše volite izvoditi i čiji vam stil najbolje odgovara?

Elvis: Možda se stječe dojam da najradije obrađujem Dinu Dvornika, ali zapravo volim vrlo raznoliku glazbu. Na mom YouTube kanalu mogu se naći obrade Princea, Lennyja Kravitza, Olivera Dragojevića, Laufera, Stone Temple Pilotsa… Od službenih singlova obradio sam Mene ne zanima od Majki, Rušila sam mostove s Vandom Winter te Nedu Parnog Valjka. Prve dvije sam snimao s prvom postavom Funkblastersa (Jan Ivelić, Ante Jurinović, Miro Alduk), a treću sam napravio sam. Svakoj sam pjesmi nastojao dati vlastiti pečat, a opet zadržati poštovanje prema originalnim autorima.

Neki bi rekli da obrade nisu originalne, da kvare originale, no ipak daju novo ruho hitu. Budući da ste ih snimali, kakvi su bili komentari i kako gledate na njih?

Evis: Pa na neke ljudi nisu uopće reagirali, ali na neke poput “Stone Temple Pilots - Sour Girl” su komentari nevjerovatni. Ljudi su oduševljeni, pogledajte sami.

Saša, s legendarnim T.B.F-om imali ste puno ljetnih nastupa. Možete li našim čitateljima otkriti što dalje planirate, dolazite li uskoro i u kontinentalne krajeve naše zemlje i radite li na kakvim novim hitovima?

Saša: Ljeto je bilo prepuno koncerata, nastupali smo posvuda. Sada se ritam malo smirio, ali i dalje idemo gdje god nas zovu. Uskoro sviramo u Osijeku (2.10.) i Zagrebu (17.10., Boogaloo). U Splitu smo napokon uredili prostor za probe, pa se uskoro bacamo i na stvaranje novog materijala.

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Nakon ove uspješne suradnje, planirate li nove zajedničke projekte?

Elvis: Imam već nekoliko ideja koje još nisam podijelio sa Sašom, ali o tom, po tom.

Družite li se i privatno? Ako da, kako to izgleda?

Elvis: Družimo se uglavnom na svirkama, u studiju i uvijek to budu ugodna razglabanja, najviše o glazbi, ali bude tu svega, najviše humora. Slično razmišljamo u dosta aspekata pa nam to daje mnogo tema za beskonačno razglabanje.

