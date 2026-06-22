Znate li ove činjenice o Iraku? Kolijevka izuma koji su oblikovali temelje modernog društva

U razdoblju Svjetskog prvenstva 2026., dok se pozornost svijeta usmjerava na najveću sportsku pozornicu, Irak ponovno privlači interes javnosti.

Današnji Irak leži na tlu drevne Mezopotamije, područja koje se s pravom naziva kolijevkom civilizacije i koje je svijetu podarilo neke od najvažnijih izuma koji promijenili svijet i o kulturi koja je, unatoč svim povijesnim izazovima, sačuvala svoju jedinstvenost i dubinu, piše Britannica.

Prvi izumi

Današnji Irak leži između rijeka Eufrata i Tigrisa, koja se smatra kolijevkom civilizacije. Na ovom su području Sumerani, prije više od šest tisuća godina, stvorili prve gradove i podarili svijetu izume koji su oblikovali temelje modernog društva.

Ovdje je nastao klinopis, jedan od prvih sustava pisanja, koji je omogućio bilježenje povijesti, zakona i književnosti. Njihov brojevni sustav s bazom 60 i danas je temelj našeg mjerenja vremena (60 minuta u satu i 60 sekundi u minuti). Uz to, Mezopotamija je mjesto izuma kotača te stvaranja prvih kodificiranih zakona, među kojima se ističe čuveni Hamurabijev zakonik.

Vječni gradovi i središta znanja

Irak je dom nekih od najstarijih i povijesno najznačajnijih gradova na svijetu. Citadela u Erbilu smatra se jednim od najstarijih neprekidno naseljenih mjesta na planetu, sa svjedočanstvima o urbanom životu koji sežu tisućama godina u prošlost. Basra, smještena na jugu, povijesno je važna luka i grad iz kojeg je, prema predaji, u svoje pustolovine kretao Sindbad Moreplovac.

Ipak, poseban status ima Bagdad, koji je tijekom Zlatnog doba islama u 8. i 9. stoljeću postao svjetski centar znanosti, filozofije i kulture. U njegovoj Kući mudrosti (Bayt al-Hikmah) okupljali su se učenjaci iz cijelog svijeta, prevodeći i čuvajući djela grčkih, perzijskih i indijskih mislilaca te postavljajući temelje algebri, medicini i astronomiji.

Od poezije do gastronomije

Poezija u Iraku uživa poseban status i duboko je ukorijenjena u svakodnevni život, predstavljajući ključan dio kulturnog identiteta. To bogatstvo nasljeđa ogleda se i u gastronomiji. Vjeruje se da su najstarije poznate kuharice svijeta, zapisane na glinenim pločicama, pronađene upravo na ovom području.

Nacionalnim jelom smatra se "Masgouf", šaran koji se sporo peče na otvorenoj vatri na tradicionalan način. Žive tradicije posebno dolaze do izražaja tijekom Ramazana, kada ulice gradova poput Mosula oživljavaju uz pripovjedača (hakawati) i tradicionalnog buditelja (musaharati). Živopisne tržnice, ispunjene mirisima datulja i tradicionalnih pića, svjedoče o duhu zajedništva koji je i danas snažno prisutan.

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