Zmajevi još dišu! Ova računica mogla bi ih odvesti u nokaut-fazu SP-a

Bosna i Hercegovina teško je poražena od Švicarske (4:1) u Los Angelesu te si znatno otežala put prema nokaut-fazi Svjetskog prvenstva. Nakon drugog kola više nema mogućnost završiti među prve dvije reprezentacije u skupini, no šanse za prolazak i dalje postoje.

Prema pravilima proširenog Mundijala, plasman u osminu finala izborit će i osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Zbog toga BiH u posljednjem kolu protiv Katara mora doći do pobjede, po mogućnosti što uvjerljivije, kako bi popravila trenutačnu gol-razliku 2:5.

Ako izbori prolazak dalje, reprezentacija BiH gotovo će sigurno igrati protiv pobjednika skupine D. Naime, od čak 330 mogućih raspleta, njih 329 vodi upravo na pobjednika te skupine, u kojoj se nalaze SAD, Turska i Australija.

Samo u jednom vrlo malo vjerojatnom scenariju protivnik bi bio pobjednik skupine E, gdje su glavni favoriti Njemačka i Obala Bjelokosti. Takav rasplet moguć je jedino uz specifičnu kombinaciju trećeplasiranih reprezentacija koje bi izborile osminu finala.