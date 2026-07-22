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RANIJE PROVALIO U KUĆU /

Ništa mu nije sveto: Lopov ušao u crkvu na Trgu bana Jelačića, evo što je ukrao

Ništa mu nije sveto: Lopov ušao u crkvu na Trgu bana Jelačića, evo što je ukrao
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Foto: Ilustracija: Joá Souza/Alamy/Profimedia

Protiv 29-godišnjaka slijedi kaznena prijava

22.7.2026.
9:52
Erik Sečić
Ilustracija: Joá Souza/Alamy/Profimedia
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Požeško-slavonska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim Hrvatom kojeg sumnjiče za provalu i krađu na području Pakraca.

Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila da je mladić prošlog četvrtka oko 21 sat provalio u kuću u Ulici Krndija u Pakracu, ali iz nje nije ništa ukrao. 

Ukrao kaleže iz crkve 

Međutim, džepove je napunio četiri dana kasnije. Tada je u istom gradu oko 18 sati ušao u crkvu na Trgu bana Josipa Jelačića, odakle je ukrao nekoliko kaleža.

Protiv njega sada slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. 

PakracLopovCrkvaKalež
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