Ništa mu nije sveto: Lopov ušao u crkvu na Trgu bana Jelačića, evo što je ukrao

Požeško-slavonska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim Hrvatom kojeg sumnjiče za provalu i krađu na području Pakraca.

Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila da je mladić prošlog četvrtka oko 21 sat provalio u kuću u Ulici Krndija u Pakracu, ali iz nje nije ništa ukrao.

Ukrao kaleže iz crkve

Međutim, džepove je napunio četiri dana kasnije. Tada je u istom gradu oko 18 sati ušao u crkvu na Trgu bana Josipa Jelačića, odakle je ukrao nekoliko kaleža.

Protiv njega sada slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.