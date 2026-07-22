Ništa mu nije sveto: Lopov ušao u crkvu na Trgu bana Jelačića, evo što je ukrao

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Protiv 29-godišnjaka slijedi kaznena prijava
Požeško-slavonska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim Hrvatom kojeg sumnjiče za provalu i krađu na području Pakraca.
Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila da je mladić prošlog četvrtka oko 21 sat provalio u kuću u Ulici Krndija u Pakracu, ali iz nje nije ništa ukrao.
Međutim, džepove je napunio četiri dana kasnije. Tada je u istom gradu oko 18 sati ušao u crkvu na Trgu bana Josipa Jelačića, odakle je ukrao nekoliko kaleža.
Protiv njega sada slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.