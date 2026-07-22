Majka učenika napala ravnateljicu zbog ocjene: 'Lupala je šakom od stol, i mene je udarila'

Općinski sud u Zadru sa 700 eura kaznio je majku učenika jedne osnovne škole koja se došla žaliti na završnu ocjenu svoga sina i pritom je fizički napala ravnateljicu, prenosi Zadarski list.

Sud je utvrdio da je majka počinila prekršaj protiv javnog reda i mira, za što kazne idu do 4.000 eura ili čak 30 dana iza rešetaka.

Prema optužnom prijedlogu zadarske policije, sve se dogodilo 7. srpnja 2022. godine u uredima jedne zadarske osnovne škole. Okrivljena majka stigla je u ured psihologinje kako bi predala žalbu na završne ocjene sina u kojoj je tražila da je četvorka iz tjelesnog ispravi u peticu. Smatrala je da je njezin sin zakinut jer mu je prosjek ocjena 4,44.

U ured je zatim pozvana i ravnateljica. Na sudu je posvjedočila da je pokušala objasniti majci da su prošli svi zakonski rokovi za žalbu i da je trebala ranije reagirati. Prema pravilniku o školama, predviđeno je da se u zadnja dva tjedna prije kraja nastave ne organiziraju roditeljski sastanci ni individualni razgovori.

Ravnateljica tvrdi da ju je majka udarila

"Majka je na moje riječi počela galamiti, lupala je šakama o stol. Rekla sam joj da se smiri i da ću zvati policiju", ispričala je ravnateljica i nastavila: "Uzela sam svoju torbu kako bih iz nje izvadila mobitel, na što me mama ovog učenika otvorenim dlanom ruke udarila po ruci. Potom je izašla do susjednog ureda, otišla do protokola, predala žalbu i udaljila se".

Odvjetnik okrivljenice je na to reagirao tvrdeći kako je iskaz u suprotnosti s pisanom obranom njegove klijentice te da je potpuno nelogičan.

Majka je u pisanoj obrani tvrdila da se ne smatra krivom. Kaže kako je netočno da je na bilo koji način kod psihologice ili ravnateljice izazvala strah ili uznemirenost, te negira da je narušavala javni red i mir.

"Nisam niti u jednom trenutku ulazila u bilo kakav fizički sukob niti sam udarila ravnateljicu. Nisam ih ni vrijeđala ni omalovažavala", tvrdila je majka, kazavši kako su djelatnice škole vrijeđale nju.