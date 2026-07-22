Scaloni odlazi iz Argentine? Procurila četiri imena koja bi ga mogla zamijeniti

Nakon poraza u finalu Svjetskog prvenstva od Španjolske (1:0), sve se više nagađa o budućnosti Lionela Scalonija na klupi Argentine. Prema posljednjim informacijama, aktualni izbornik mogao bi napustiti reprezentaciju do kraja godine.

Scaloni je tijekom osam godina na čelu Gaučosa ostvario povijesne rezultate. S Argentinom je osvojio Svjetsko prvenstvo i završio kao svjetski doprvak, a u 104 utakmice upisao je 76 pobjeda, 18 remija i samo deset poraza.

Argentinski savez ima dovoljno vremena za pronalazak nasljednika jer reprezentacija kao jedan od domaćina idućeg SP-a neće igrati kvalifikacije, dok službenih utakmica nema sve do Copa Americe 2028.

U javnosti se već spominju četiri moguća kandidata za klupu, Diego Simeone, Mauricio Pochettino, Pablo Aimar i Marcelo Gallardo. Kao najveći favorit zasad se ističe Simeone, dugogodišnji trener madridskog Atletica koji je na klupi kluba već 15 godina.