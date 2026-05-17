LEGENDARNI TRENUTAK /

Ovo je bilo bolje od svih nastupa na Eurosongu? 'Tih šest sekundi zasjenilo je cijelu emisiju'

Foto: H. Saukkomaa/Lehtikuva/Sipa Press/Profimedia

Ne sliježu se dojmovi nakon jučerašnjeg finala Eurosonga, a posebnu prašinu podigao je povratak finske grupe Lordi na scenu

17.5.2026.
16:18
Hot.hr
Sinoć je u Beču održan vrhunski glazbeni spektakl, a finalnu večer jubilarnog 70. izdanja Eurosonga uveličali su glazbenici koji su se prijašnjih godina pokazali kao miljenici publike i cjelokupnog Eurosong svijeta. Nakon dugo vremena, na pozornicu Eurosonga vratila se i finska grupa Lordi koja je s prošlogodišnjom finskom predstavnicom Erikom Vikman izvela brojne hitove Eurosonga.

Na repertoaru se našla i pjesma "Rim Tim Tagi Dim", pjesma s kojom je Hrvatska nastupila 2024. godine te zauzela visoko drugo mjesto u ukupnom poretku.

Sasvim drugačiji aranžman od onog kakav u originalu izvodi Baby Lasagna, Lordi i Vikman izveli su dok smo čekali rezultate glasove publike i žirija, a gledatelji Eurosonga zaključili su kako je upravo to bio vrhunac večeri: "Tih šest sekundi kada su pjevali Cha Cha Cha i Rim Tim Tagi Dim zasjenilo je cijelu emisiju", napisao je jedan korisnik oduševljen izvedbama hitova Kaarije i Baby Lasagne.

Također, brojni su se obožavatelji Eurosonga prisjetili i te 2006. kada je grupa Lordi odnijela pobjedu te zvukom koji je i dalje sasvim neuobičajen za Eurosong ispisali povijest.

"Žao mi je ljudi koji ne razumiju koliko je ovo emotivno i legendarno", zaključila je jedna emotivna korisnica.

Međutim, neki su obožavatelji Eurosonga iskritizirali Fince te produkciju kako hitu Baby Lasagne nisu dali dovoljno mjesta u finalu.

S jedne strane zabava, s druge policija i prosvjedi: Što kažu ljudi na ulicama Beča?

Eurosong 2026.Eurovizija 2026.GlazbaBaby LasagnaLordiRim Tim Tagi Dim
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
