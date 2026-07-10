Dok je bila u braku s drugim, Darko Lazić pratio je svaki njezin korak: 'Čekao je pravi trenutak'

Danas uživaju u skladnom braku, no ljubavna priča Darka Lazića i njegove supruge Katarine Lazić nije bila nimalo jednostavna. Njihova romansa seže još u tinejdžerske dane, ali su se ponovno spojili tek nakon što su oboje okončali svoje prethodne brakove, piše Blic.

Prisjećajući se razdoblja kada su ponovno stupili u kontakt, Katarina je otkrila kako Darko nikada nije prestao pratiti što se događa u njezinu životu, iako godinama nisu bili u kontaktu.

Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

Kada sam se udala, Darko i ja uopće nismo bili u kontaktu. Nisam ni znala da on zna što se događa u mom životu. Tek kada smo se ponovno čuli, rekao mi je da je uvijek znao gdje sam i što radim. Ja to nisam znala. Pratio je što se događa i čekao pravi trenutak da mi se javi", ispričala je.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

'Da nije bio Darko, više se nikada ne bih udala'

Katarina je priznala kako je odluku o razvodu donijela tek kada je shvatila da u braku više nije sretna i ispunjena. Ipak, kaže da se ponovno ne bi odlučila na brak da nije riječ upravo o Darku.

"Odlučila sam se razvesti kada sam shvatila da više nisam ispunjena. A što je presudilo da se vratim Darku? Da nije bio Darko, nikada se više ne bih udala. Brak je težak, zahtijeva puno odricanja i žrtve. Ali kako je riječ o Darku, ljubavi moje mladosti, pristala sam. Znala sam da ću ponovno pasti na njega čim mi se javi. Uvijek sam govorila da je on za mene nešto posebno, iako to nikada nisam znala objasniti. On je oduvijek bio moja slaba točka", iskreno je priznala.

S bivšim suprugom više nije u kontaktu

Govoreći o razvodu od prvog supruga, Katarina je istaknula kako je sve prošlo mirno i sporazumno te da danas među njima više nema nikakvog kontakta.

"Uopće nisam u kontaktu s bivšim suprugom. Sve je završilo onoga dana kada smo potpisali papire za razvod. Razveli smo se sporazumno, a olakotna okolnost bila je to što nemamo djecu. Razvod je prošao brzo i danas me ništa ne veže za njega. Ne žalim ni zbog jedne svoje odluke. Radije ću žaliti zbog nečega što sam učinila nego zbog onoga što nisam učinila", zaključila je.