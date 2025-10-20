'EVO ME DOMA' /

Rakitić objavom oduševio navijače Bijelih: 'Prekrasni ponedjeljak ujutro'

Foto: Sime Zelic/pixsell

Brojni su pratitelji Hajduka u komentarima napisali kako je lijepo što Split zove domom

20.10.2025.
14:29
SPOTRSKI.NET
Sime Zelic/pixsell
Tehnički direktor Hajduka Ivan Rakitić vratio se na Poljud i odmah objavom oduševio sve ljubitelje Bijelih. 

Za vrijeme reprezentativne stanke Rakitić je 'skočio' do svojhe rodne Švicarske, točnije do Nyona gdje je sjedište UEFA-e. Tehnički direktor Hajduka je, naime, dio projekta UEFA-e pod nazivom MIP. 

Riječ je o programu koji za cilj ima uspješnu transformaciju igrača nakon završetka karijere kako bi se što bolje snašli u novim ulogama. 

"Evo me doma s mojom ljubavi u Splitu", napisao je Rakitić, a brojni su pratitelji Hajduka u komentarima napisali kako je lijepo što Split zove domom. 

"Prekrasni ponedjeljak ujutro", napisao je na Storyju gdje ulazi na Poljud uz emotikone crvno-plavih srca. Story možete pogledati OVDJE

Ivan RakitićPoljudHajduk
