Rakitić objavom oduševio navijače Bijelih: 'Prekrasni ponedjeljak ujutro'

Tehnički direktor Hajduka Ivan Rakitić vratio se na Poljud i odmah objavom oduševio sve ljubitelje Bijelih.

Za vrijeme reprezentativne stanke Rakitić je 'skočio' do svojhe rodne Švicarske, točnije do Nyona gdje je sjedište UEFA-e. Tehnički direktor Hajduka je, naime, dio projekta UEFA-e pod nazivom MIP.

Riječ je o programu koji za cilj ima uspješnu transformaciju igrača nakon završetka karijere kako bi se što bolje snašli u novim ulogama.

"Evo me doma s mojom ljubavi u Splitu", napisao je Rakitić, a brojni su pratitelji Hajduka u komentarima napisali kako je lijepo što Split zove domom.

"Prekrasni ponedjeljak ujutro", napisao je na Storyju gdje ulazi na Poljud uz emotikone crvno-plavih srca. Story možete pogledati OVDJE.

