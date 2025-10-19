Garcia progovorio nakon što su ga vrijeđali: 'Emotivno za mene i moju obitelj, boljelo me'

Hajduk je u nedjelju u 10. kolu SHNL-a uvjerljivo slavio na gostovanju u Puli. bijeli su pobijedili Istru 3:0, a nakon utakmice trener splitske ekipe Gonzalo Garcia nije skrivao razočaranje dočekoj moji su mu priredili domaći navijači.

Naime, Garcia je prošle sezone vodio Istru, a nakon što je ljetos otišao u Hajduk, navijači pulskog kluba mu nisu to oprostili pa je je bio na meti uvreda.

"Bila je ovo timska pobjeda. Pridržavali smo se plana igre, bili smo strastveni. Igrali smo protiv odlične ekipe. Ovo je teren na kojem je teško doći igrati. Sretan sam zbog načina na koji smo došli do pobjede. Važno je imati identitet u igri", rekao je za MAX Sport pa se osvrnuo na uvrede domaćih navijača:

"Bilo je ovo emotivno za mene i moju obitelj. Oni su tu od petka i odlaze sutra. Boljelo me čuti uvrede. U životu imate ljude koji su protiv vas i za vas. Možete se ne slagati sa mnom, ali pokažite poštovanje. Zahvalan sam na svoje dvije i pol godine u Istri. Ali ja sam trener i treneri moraju imati tvrdu kožu da bi preživjeli."

