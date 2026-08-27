Tri eura za sat skrbi, ministar Ružić odgovara: 'Moje nije da pojedince učinim zadovoljnima'

Osobama s invaliditetom i njihovim skrbnicima koji dosad nisu mogli dobiti osobne asistente država će, zbog propusta u Zakonu o osobnoj asistenciji koji je Ustavni sud proglasio neustavnim, isplatiti naknadu od tri eura po satu. Za posljednjih osam mjeseci to je, prema riječima ministra Alena Ružića, ukupno više od četiri tisuće eura. No udruge poručuju da je naknada od tri eura po satu ponižavajuća.

Sandra Kišur već 21 godinu gotovo svaki trenutak provodi uz sina s autizmom.

"Ja si, evo, ne mogu oprati kosu... Ja si ne mogu kosu oprati, evo što da vam kažem. Ne mogu nekad na miru otići na WC. Nekad imam momente da pucam, da plačem kad me nitko ne vidi. Jednostavno čekate neku pomoć koje nema, koje jednostavno nema", kaže Kišur.

Zbog propusta u Zakonu o osobnoj asistenciji, koji nije uključivao maloljetne osobe, Sandra kao roditelj njegovatelj sada ima pravo na naknadu od tri eura za neiskorištene sate asistencije od prosinca 2025. pa sve dok se njezinu sinu ne dodijeli osobni asistent.

'Tri eura su ponižavajuća'

"Prvo sramotno, drugo ponižavajuće. Tri eura... Evo, ja sam neki dan vidjela satnicu spremačice koja je 15 eura. Ja sam plaćala asistenta koji je dolazio, sat vremena sam mu plaćala 40 eura, a da ne govorim da je nemoguće za osobe s težim autizmom naći asistenta. Nemoguće", kaže Kišur.

Ministar Alen Ružić tvrdi da je naknada od tri eura primjerena i pravična. Objašnjava da država uslugu osobnog asistenta plaća 11 eura po satu, ali da taj iznos uključuje plaću asistenta, poreze, doprinose, materijalne i druge troškove pružatelja usluge.

"Radi se o cijeni usluge od 11 eura koja inače sadrži u sebi troškove rada asistenta, plaću, poreze, prireze i doprinose, druge materijalne troškove te sve posredne operativne troškove samog pružatelja usluge", rekao je Ružić.

Prema podacima Ministarstva, na osobnog asistenta čeka oko 12 tisuća ljudi. Među njima je i obitelj boksačkog prvaka Stjepana Božića.

Udruge traže veću naknadu

Petra Božić iz Udruge obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Sjena kaže da su nakon osam mjeseci borbe ponovno došli na isto.

"Nakon ovih mučnih osam mjeseci borbe opet smo došli na isto. Naš rad se devalorizira", poručila je.

U udruzi su očekivali da će naknada za roditelje biti približna bruto satnici osobnog asistenta, odnosno 11 eura.

"Roditelji već osam mjeseci rade posao ove države, apsolutnu skrb za svoju djecu preuzeli su na svoja leđa i logično je očekivati da je najmanje što je ova država mogla napraviti dati im adekvatnu kompenzacijsku naknadu za to", rekla je Božić.

Ružić navodi da će, prema prosjeku od 211 neiskorištenih sati mjesečno, naknada za prijelazno razdoblje od osam mjeseci za nove korisnike iznositi više od četiri tisuće eura.

"Moje nije da pojedince učinim zadovoljnima, nego da sustav učinim funkcionalnim i da odgovaram za svaki pojedinačni novčani iznos", rekao je ministar.

Sandra Kišur Vladi i Ministarstvu poručuje da se pokušaju staviti u poziciju roditelja njegovatelja.

"Cijelom Ministarstvu, cijeloj Vladi bih poručila da se malo možda pokušaju zamijeniti s nama i da vide kako je to i bi li oni takvo nešto radili za tri eura po satu?"

U udruzi Sjena poručuju da se borba za prava najranjivijih nastavlja.