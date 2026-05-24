Maloljetnica teško ozlijeđena u Karlovcu: Lani poslali apel zbog ovih stvari

Maloljetnica je teško ozlijeđena u subotu u 15.30 sati u Sušačkoj ulici u Karlovac kada je pala s romobila.

Kako je izvijestila policija, izgubila je nadzor nad upravljačem i pala na kolnik.

Nije imala kacigu.

"Zbog izazivanja prometne nesreće protiv maloljetnice slijedi optužni prijedlog, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće", objavila je policija.

Podsjetimo, liječnici Klinike za dječje bolesti Zagreb (Klaićeva) iznijeli su uznemirujuće podatke o porastu broja ozljeda povezanih s padovima s romobila i težini ozljeda.

Tada je dječji kirurg Stjepan Višnjić rekao da je te godine bilo četiri puta više ozbiljnih ozljeda kod djece nego ranije te da se najčešće radi o prijelomima ruku i nogu, ali da najviše zabrinjavaju ozljede mozga, neurotraume i teške neurotraume zbog kojih djeca završavaju i na jedinicama intenzivnog liječenja.