Otkriva kako je propustila očite znakove nevjere: 'Čak je i moja majka znala'

Jessica May, tridesetšestogodišnja influencerica iz Norfolka, podijelila je svoju priču o tome kako nije primijetila da je dugogodišnji partner vara, iako su znakovi bili toliko očiti da ih je čak i njezina majka prepoznala. Bolna istina izašla je na vidjelo na potpuno neočekivan način tijekom jedne obične obiteljske svađe.

Svađa s majkom otkrila je bolnu istinu

Sve je počelo tijekom jedne, kako kaže Jessica, "blesave" svađe s majkom, koja joj je u jednom trenutku odbrusila: "Samo zato što on ima aferu ne znači da možeš tako razgovarati sa mnom!" Šokirana, Jessica je otrčala na kat gdje je njezin partner, s kojim je bila deset godina, mamuran ležao ispod pokrivača. Zahtijevala je da joj kaže vara li je, na što je on odgovorio kratkim i jednostavnim poricanjem.

No, uslijedile su još dvije "paklene" godine laži, manipulacije i suza, tijekom kojih ga je Jessica "preklinjala" da ostane. Na kraju, bivša učiteljica, a sada uspješna influencerica, ostala je sama s njihovo dvoje djece, koja danas imaju devet i četiri godine. Njezin partner odselio se kako bi živio sa svojom ljubavnicom, istom ženom koju njezina djeca danas od milja zovu "pomajka".

Znakovi koji su cijelo vrijeme bili prisutni

Gledajući unatrag, Jessica priznaje da su postojali jasni znakovi nevjere puno prije nego što je otkrila neoboriv dokaz. Njezin partner, koji je radio u financijama, počeo je raditi duže, neprestano je bio na mobitelu i često je noćio kod prijatelja pod izlikom da je "nemoguće" pronaći taksi. Ipak, kao majka dvoje male djece, bila je prezaposlena i kaže da nije imala razloga sumnjati u njega sve do majčinog ispada.

Tek tada je počela preispitivati neke njegove postupke, poput činjenice da joj za Božić nije kupio gotovo ništa. Kasnije će otkriti da je ljubavnica dobila dizajnersku torbicu.

Dokaz pronađen u partnerovom mobitelu

Nekoliko tjedana nakon majčinih riječi, popularnoj kreatorici sadržaja, napokon se pružila prilika koju je čekala: provjeriti njegov mobitel. Njezina se baterija ispraznila, pa joj je tijekom ručka u restoranu dao svoj telefon kako bi pustila umirujuće zvukove njihovom najmlađem djetetu. Jessica je iskoristila priliku da pregleda uređaj i konačno pronašla dokaz koji joj je trebao. Otkrila je poruke koje je izmjenjivao s ljubavnicom, čak i u vrijeme dok je ona rađala njihovo mlađe dijete.

Kako je ispričala u jednom podcastu, odmah ga je napustila. "Ostavila sam ga tamo gdje je sjedio... i znao je, ne znam kako, ali znao je. Dok sam odlazila, potrčao je za nama. Vrlo smireno sam mu rekla: 'Ne ideš kući s nama.' To je vjerojatno bio jedini trenutak u cijeloj priči kada sam bila istinski snažna... i otišla sam ravno svojoj majci", prisjetila se. "Bila sam potpuno uništena. Gledala sam svoju djecu i razmišljala: 'Što ćemo sada? Kako ćemo ovo preživjeti? Nemam posao, nemam načina da vam osiguram krov nad glavom.' Padala sam na pod i plakala bezbroj puta, jer je bol bila neizdrživa."

Laži, izgovori i molbe da ostane

Kada se kasnije suočila s partnerom, on je tvrdio da se radilo o aferi za jednu noć. No, Jessica je uskoro pronašla nove dokaze, uključujući račun za skupocjenu dizajnersku torbicu u njegovoj radnoj torbi, koju ona nikada nije dobila. Njegovo opravdanje bilo je da ju je kupio za nju, ali je zaključio da je "nije zaslužila" pa ju je vratio. Provjerom u trgovini potvrđeno je da nikakav povrat nije izvršen. Unatoč svemu, par je ostao zajedno.

Foto: Shutterstock

Laži su se nastavile. Izmislio je razlog da ne ide na obiteljsko krstarenje, a kad se Jessica vratila kući, primijetila je da kuća nije onakva kakvu je ostavila. U njegovoj radnoj torbi pronašla je "pidžamu njegove ljubavnice, kondom i karticu s golfa". "

Voljela bih da mogu reći da sam ga tada napustila, ali nisam. Kada imate malu djecu, ne odlazite lako. Sada se ježim pri sjećanju kako sam se bacala pred njegove noge moleći: 'Molim te, ne ostavljaj me, nemoj uništiti našu obitelj'", ispričala je za Daily Mail Online.

Jessica se upisala u teretanu, išla na botoks i "prestala dojiti" u pokušaju da spasi vezu. Ipak, u srpnju 2022. godine, njezin sada već bivši partner odlučio se odseliti i nastaviti vezu s ljubavnicom.

Suočavanje s krivnjom i neočekivan susret

U početku se osjećala "posramljeno" zbog prevare i krivila je sebe. "Mislim da je prirodno da, kao žrtva nevjere, krivite sebe. Mislite da je vaša krivica što je to učinio", rekla je. "Sada na to gledam drugačije i znam da nisam učinila ništa loše, ali tada sam mislila da sigurno postoji neki problem sa mnom."

Prekretnica se dogodila kada ju je jedne večeri nazvala ljubavnica njezina partnera nakon svađe s njim. "Sve mi je ispričala, odgovorila na sva pitanja... Rekla je da sam bila u pravu i da je on lagao. Ispostavilo se da je lagao objema", otkrila je Jessica. Dvije su se žene čak i srele sljedeći dan. "Želite se usporediti. Htjela sam znati što je to tako posebno na njoj. Zašto je to učinio?"

Danas Jessica ima iznenađujuće pozitivan stav. Nedavno se preselila u novu kuću i osjetila je da je spremna podijeliti svoju priču kako bi pomogla drugima u sličnoj situaciji. Iako je put bio težak, ističe kako je zahvalna ljubavnici svog bivšeg partnera na tome kako se odnosi prema njezinoj djeci. "Ona je sjajna i moja mlađa kći je obožava. Iako su učinili to što su učinili, još uvijek su zajedno, a ona je divna prema mojoj djeci", zaključila je, dodavši kako je njezina starija kći jednom rekla da joj je drago što su se roditelji razišli jer su sada oboje sretniji.

POGLEDAJTE GALERIJU