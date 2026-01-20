Je li 'pauza' spas za vezu bez strasti? Hrvatica otvorila dušu, dobila brutalno iskrene savjete

Jedna 32-godišnjakinja našla se na životnoj prekretnici nakon tri godine veze s partnerom (33) te je za savjet odlučila pitati hrvatsku Reddit zajednicu. U iskrenoj objavi opisala je duboko nezadovoljstvo zbog nedostatka emocionalne povezanosti i seksualne intimnosti, pitajući se može li privremeno razdvajanje, odnosno "pauza", spasiti njihov odnos koji je, kako kaže, već godinu dana "jako klimav".

U svojoj objavi autorica detaljno opisuje kako veza od samog početka nije ispunila njezina očekivanja, pogotovo na polju intimnosti. Seks je bio rijedak, jednom tjedno "ako i toliko", i kratkotrajan, što je negativno utjecalo na njezino samopouzdanje. Premda je u početku bila strpljiva, pripisujući probleme partnerovom teškom prekidu iz kojeg je ušao u vezu s njom, situacija se s vremenom samo pogoršavala. "Orgazam sam u ovih par godina doživjela ako pet puta. J***no frustrirajuće", napisala je.

Par je vrlo brzo počeo živjeti zajedno, preskočivši klasične faze upoznavanja poput izlazaka i zajedničkih aktivnosti. Ubrzo je primijetila da partner više uživa u aktivnostima s prijateljima nego s njom, zbog čega se počela osjećati "drugorazredno". Unatoč njezinim pokušajima da komunicira o problemima i inicira promjene, od seksi rublja pa do prijedloga za zajednička putovanja, sve je bilo bezuspješno. Partnerove životne navike, poput svakodnevnog pušenja marihuane, prekomjernog unosa šećera i neaktivnosti, vidi kao dodatni problem, no on odbija izaći iz svoje zone komfora. Nakon što je pronašla novi stan, razmišlja o odseljenju kao posljednjem pokušaju spašavanja veze, nadajući se da će im razdvojenost pomoći da se ponovno povežu.

Dobila je brutalno iskrene odgovore

Odgovori Reddit zajednice bili su gotovo jednoglasni i brutalno iskreni. Većina korisnika savjetovala joj je da odmah prekine vezu, tvrdeći da je "pauza" samo odgađanje neizbježnog. Komentar koji je skupio najviše odobravanja glasio je: "Sis you really be doing charity work" (Sestro, ti se stvarno baviš humanitarnim radom), aludirajući na to da ulaže u odnos iz kojeg ne dobiva ništa zauzvrat.

Mnogi su istaknuli da su problemi prisutni od samog početka i da se situacija vjerojatno neće promijeniti. "Premlada si za ova s***ja. Niste kompatibilni i idite svatko svojim putem. U kvalitetnoj vezi nema pauza", napisao je jedan korisnik. Drugi su se složili, objašnjavajući da je zapela u takozvanoj "zabludi utopljenih troškova", gdje zbog uloženog vremena i truda odbija odustati od nečega što očito ne funkcionira. Komentatori su također prepoznali situaciju kao klasičan primjer "mrtve spavaće sobe" (eng. dead bedroom) te su je uputili na specijaliziranu Reddit zajednicu r/deadbedroom za podršku.

Kad veza postane cimerstvo

Problem koji je autorica opisala, gdje se partneri osjećaju više kao cimeri nego kao ljubavnici, čest je uzrok nezadovoljstva u vezama. Stručnjaci upozoravaju da kronični nedostatak fizičke i emocionalne intimnosti dovodi do osjećaja usamljenosti, niskog samopouzdanja i ogorčenosti. To potvrđuju i njezine riječi da je partneru postala "više obveza nego želja".

Također, spomenute životne navike partnera mogu imati stvaran utjecaj na libido i seksualnu funkciju. Iako su istraživanja o utjecaju kanabisa podijeljena, redovita i teška konzumacija često se povezuje sa smanjenim libidom i problemima s erekcijom. Slično tome, prekomjeran unos šećera i sjedilački način života mogu narušiti hormonalnu ravnotežu i smanjiti protok krvi, što izravno utječe na seksualno zdravlje. Iako je autorica pokušavala potaknuti partnera na promjenu, njegov otpor ukazuje na dublji problem nedostatka volje za ulaganjem u zajedničku budućnost. Gotovo svi komentatori složili su se u jednom: ljubav se pokazuje djelima, a ne obećanjima.

