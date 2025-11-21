Znate li što je mikro-varanje? Svaki partner ima granice, a stručnjaci otkrivaju gdje su

Nevjera u partnerskom odnosu predstavlja jedan od najtežih i najbolnijih izazova, koji može narušiti samopouzdanje pojedinca i ostaviti dugotrajne posljedice na sposobnost uspostavljanja povjerenja u budućim vezama.

Postavlja se pitanje što točno čini nevjeru i kako je prepoznati. Iako se općenito definira kao čin nepoštenog ponašanja s ciljem ostvarivanja osobne koristi, uključujući obmanu ili seksualnu nevjeru, stručnjaci ističu kako je problem u njezinoj subjektivnoj prirodi.

Kako navodi HELLO!, definicija nevjere značajno varira od osobe do osobe. Uz to, otkrivanje nevjere može biti dodatno otežano ako je partner sklon manipulaciji i prikrivanju istine.

Što se sve smatra nevjerom?

Poteškoća u definiranju nevjere proizlazi iz činjenice da granice prihvatljivog ponašanja ovise isključivo o dogovoru partnera. Ponašanje koje jedan par smatra neprihvatljivim, drugi može percipirati kao prihvatljivo. Stoga je ključno od samog početka odnosa uspostaviti jasne granice.

Otvorena i iskrena komunikacija predstavlja temelj zdravog partnerskog odnosa te omogućuje međusobno razumijevanje granica prihvatljivosti. Važno je ne pretpostavljati da se stavovi partnera podudaraju s vlastitima jer upravo nedostatak dijaloga može dovesti do situacija koje se mogu protumačiti kao namjerna ili nenamjerna "tiha prevara".

Tiha prevara ili mikro-varanje

Ovaj fenomen, poznat i kao mikro-varanje, obuhvaća niz manjih, naizgled bezazlenih postupaka koji, zbog svoje obmanjujuće prirode, mogu dovesti do razvoja emocionalne intimnosti s osobom izvan partnerskog odnosa.

Primjeri mikro-varanja uključuju:

Prikrivanje komunikacije (poruka ili telefonskih poziva).

Minimaliziranje značaja odnosa s trećom osobom.

Traženje emocionalne podrške i validacije prvenstveno od treće osobe.

Upućivanje intimnih komplimenata osobi koja nije partner.

Sofie Roos, terapeutkinja za partnerske odnose, pojašnjava: "Mnogi i danas smatraju da je nevjera univerzalan pojam s jednakim značenjem za sve, dok je u praksi izrazito individualna. Za neke, nevjera je isključivo fizičke prirode, poput poljupca ili spolnog odnosa. Za druge, ona se odnosi na namjeru i iskrenost, dok je za treće ključna emocionalna intima – romantične večere, duboki razgovori i izgradnja povezanosti s nekim izvan odnosa."

Roos dodaje kako većina ljudi ipak sve navedene aspekte smatra nevjerom, pri čemu kombinacija fizičkog i emocionalnog čina uzrokuje najdublju povredu.

Psihološki aspekti i posljedice prevare

Iako se u popularnoj kulturi nevjera najčešće prikazuje kroz fizičke manifestacije, značajan dio odnosi se na uspostavljanje emocionalnih veza s osobom izvan partnerskog odnosa.

Traženje validacije i povjeravanje trećoj osobi može rezultirati dubokom povezanošću, što partnera u primarnom odnosu može ostaviti s osjećajem izoliranosti i nerazumijevanja uzroka emocionalne distance.

"Psihološki aspekt nevjere manje se odnosi na same postupke, a više na emocionalnu izdaju, neiskrenost i prikrivanje, što duboko narušava povjerenje. Prevareni partner se osjeća kao da više nije primarna i najvažnija osoba u životu svog partnera", ističe Sofie i dodaje: "Kada partner traži emocionalnu podršku, strast ili uzbuđenje kod nekog drugog, to često uzrokuje veću bol od fizičke nevjere, iako osobe sklone takvom ponašanju često vjeruju suprotno."

Psihološki profil osoba sklonih nevjeri

U nastojanju da se razumiju motivi koji stoje iza nevjere, stručnjaci su primijenili petofaktorski model ličnosti, poznat kao "Velikih pet". Ovaj model, razvijen 1970-ih godina, opisuje pet temeljnih dimenzija ličnosti: otvorenost prema iskustvu, savjesnost, ekstraverziju, ugodnost i neuroticizam.

Prema studiji objavljenoj u časopisu Personality and Individual Differences, osobe sklone nevjeri u romantičnim odnosima u pravilu pokazuju višu razinu neuroticizma, otvorenosti prema iskustvu i ekstraverzije, dok istovremeno postižu niže rezultate na skalama ugodnosti i savjesnosti. Drugim riječima, takve su osobe sklonije anksioznosti, potrazi za novim uzbuđenjima i impulzivnom ponašanju, uz smanjenu razinu empatije i pouzdanosti.

Postupanje u slučaju sumnje na nevjeru

U situaciji sumnje na partnerovu nevjeru, važno je ne prolaziti kroz to iskustvo bez podrške. Socijalna podrška prijatelja i obitelji može biti od neprocjenjive vrijednosti, pružajući emocionalnu utjehu i sigurno okruženje za razgovor bez osuđivanja.

Ako sumnja na nevjeru ili njezino otkriće negativno utječu na vaše mentalno zdravlje, preporučuje se potražiti stručnu pomoć. Terapeut ili savjetnik može pružiti objektivnu perspektivu, pomoći u procesuiranju osjećaja, osnažiti vas u shvaćanju da niste odgovorni za partnerove postupke te vas usmjeriti prema donošenju odluka koje su u najboljem interesu za vašu budućnost.

