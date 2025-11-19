Dosadno vam je u vezi? Evo kada je to samo prolazna faza, a kada je znak za uzbunu

Osjećaj dosade u vezi često se pojavi kada se početna zaljubljenost pretvori u svakodnevnu rutinu. Zato je važno procijeniti radi li se o uobičajenoj fazi odnosa ili o signalu da partneri trebaju uložiti više truda.

Dosada u vezi najčešće je kratkotrajna pojava, a uz odgovarajuće korake moguće je ponovno probuditi bliskost i unijeti više uzbuđenja. Stručnjaci za odnose ističu da se bliskost može ponovno produbiti već uz nekoliko promišljenih promjena u zajedničkom ponašanju, piše HELLO!.

Uzroci nestanka početnog entuzijazma

Početni intenzitet uzbuđenja, potaknut novošću i neizvjesnošću, prirodno se smanjuje kako veza napreduje i prerasta u osjećaj udobnosti i rutine, pa se odnos ponekad može doimati monotonim. U ranoj fazi romanse mozak, reagirajući na novost i emocionalni potencijal, otpušta veće količine dopamina – neurotransmitera zaslužnog za osjećaj zadovoljstva i nagrade.

Kako se razvija emocionalna bliskost između partnera, početni "nalet" dopamina prirodno slabi. Umjesto zanesenosti, u prvi plan dolaze stabilnost i predvidljivost, što ponekad može djelovati kao monotonija. No takav prijelaz zapravo označava ulazak u zreliju fazu odnosa: strastvena intenzivnost ranih mjeseci postupno se transformira u mirniju svakodnevicu, što ne znači nestanak ljubavi, već prilagodbu mozga na osjećaj sigurnosti koji partneri međusobno pružaju.

Terapeutkinja za partnerske odnose, Michaela Murphy, pojašnjava: "Veza može postati dosadna iz različitih razloga. Zahtjevan posao, odgoj djece ili briga za starije članove obitelji često ostavljaju malo prostora za kvalitetno zajedničko vrijeme. U takvim situacijama počinjemo partnera sve manje doživljavati kao osobu u koju smo se zaljubili, a sve više kao dio svakodnevne rutine".

Prolazna faza ili signal za djelovanje?

Kada odnos uđe u fazu monotonije, dolazi do stagnacije koja zahtijeva svjesnu revitalizaciju. Iako je takvo stanje često posljedica užurbanog načina života, njegova dugotrajnost može upućivati na dublje probleme. Prevladavanje monotonije zahtijeva proaktivan pristup, zbog čega je ključna pravovremena reakcija.

Sofie Roos, licencirana terapeutkinja za veze, naglašava: "Normalno je ući u fazu u kojoj veza postane dosadna, pogotovo kada svakodnevna rutina preuzme kontrolu. Dobar prvi korak je otvoreno, iskreno i s poštovanjem razgovarati o tome što se čini dosadnim i zašto".

Za procjenu je li osjećaj dosade prolazna faza uvjetovana vanjskim okolnostima ili pokazatelj ozbiljnijeg problema, korisno je razmotriti sljedeća pitanja:

Održavate li komunikaciju o važnim temama ili je ona svedena na svakodnevne obveze?

Posvećujete li vrijeme zajedničkim aktivnostima i novim iskustvima?

Dominira li u vašem odnosu osjećaj emocionalne ili fizičke distance?

Odgovori na navedena pitanja mogu pružiti jasan uvid u trenutačno stanje i budući smjer vašeg odnosa.

Određeni obrasci ponašanja mogu signalizirati da je odnosu potrebna promjena. Potrebno je obratiti pozornost na sljedeće indikatore:

Komunikacija je reducirana na funkcionalne, transakcijske teme (npr. "Jesi li platio račun?").

Ostali prioriteti sustavno se stavljaju ispred zajednički provedenog vremena.

Fizička bliskost i intimnost postaju rijetkost ili u potpunosti izostaju.

Nedostaje inicijativa za isprobavanjem novih zajedničkih aktivnosti.

Pojavljuju se osjećaji ogorčenosti ili uzajamne iritacije.

Strategije za obnavljanje bliskosti i strasti

Postoje učinkovite metode za prevladavanje monotonije u vezi. Od planiranja zajedničkih trenutaka do svjesnog održavanja vizualnog kontakta, čak i manji napori mogu rezultirati značajnim promjenama. Terapeutkinja Murphy ističe važnost ponovnog povezivanja i nudi nekoliko praktičnih smjernica.

"Na društvenom okupljanju, promatrajte partnera s drugog kraja prostorije. Vidjeti ga u dinamičnom razgovoru ili dok pomaže oko roštilja nudi vam priliku da ga sagledate iz 'perspektive promatrača'. Da ste stranci, kako biste doživjeli tu osobu?", napominje.

"Pokušajte ponovno otkriti element iznenađenja jedno u drugome. Kada smo preblizu gubi se misterij", dodaje terapeutkinja Esther Perel.

"Romantične večere imaju svoju svrhu, ali ako stvaraju prevelik stres zbog organizacije čuvanja djece, alternativno rješenje je večera kod kuće uz svijeće i glazbu umjesto televizije. Čak i tako jednostavan čin kao što je paljenje svijeće šalje poruku brige i energije uložene u vezu. Odlazak na mjesto s već postojećom pozitivnom atmosferom može potaknuti energiju u vašem odnosu – otiđite na koncert, plešite, večerajte u restoranu ili popijte piće u ugodnom baru. Dopustite da okruženje i aktivnost odrade dio posla za vas!", predlaže Murphy.

Sofie Roos savjetuje: "Pokušajte zajedno raditi nešto novo što će razbiti svakodnevnu rutinu. To mogu biti male aktivnosti, poput večeri kod kuće uz pripremu koktela jedno drugome, kuhanja posebnog obroka dok slušate novi album omiljenog izvođača ili zajedničkog slikanja“.

"Prisjetite se aktivnosti u kojima ste uživali na početku veze ili započnite nešto novo zajedno, poput postavljanja zajedničkog cilja, novog hobija ili projekta. Nemojte zaboraviti izraziti zahvalnost i cijeniti jedno drugo. Potvrda i komplimenti osnažuju i potiču interes za ulaganje u ispunjeniji odnos", poručuje Roos.

