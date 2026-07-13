Tko bi mogao biti u stožeru Slavena Bilića? Evo odgovora...

Boris Jovičić javio se za RTL Danas iz prostorija Hrvatskog nogometnog saveza, gdje bi uskoro moglo doći do službene potvrde povratka Slavena Bilića na klupu Vatrenih.

"Slavena Bilića smo vidjeli ovdje, u nekoliko navrata je prošao hodnicima. Vjerujemo da je potvrđeno sve ono što se nagađalo posljednjih dana", rekao je Jovićić.

Prema dostupnim informacijama, dio njegovog stručnog stožera trebali bi činiti Dean Računica i Butorović, dok bi Vedran Ćorluka mogao ostati u stožeru reprezentacije.

Ipak, konačna potvrda još se čeka, kao i prve riječi Slavena Bilića nakon povratka u HNS.