Vedrana Rudan izgubila spor s HZZO-om: Dio liječenja karcinoma mora platiti iz vlastitog džepa

Književnica i novinarka Vedrana Rudan (76) nepravomoćno je izgubila spor protiv Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koji joj je refundirao 8.814,40 eura za stereotaktičko liječenje raka, ali je odbio pokriti oko 3.000 eura za dijagnostičku pretragu bez koje terapiju nije bilo moguće ni planirati ni provesti.

Kako pišu Novosti, slučaj otvara pitanje ozbiljnog pravnog i organizacijskog kaosa u hrvatskom zdravstvu. HZZO s privatnom bolnicom Radiochirurgia ima ugovoreno stereotaktičko liječenje onkoloških pacijenata, ali ne i dijagnostiku koja je nužan preduvjet tog zahvata i koja se, prema navodima iz tužbe, ne provodi u mreži javnog zdravstva. To u praksi znači da pravo na liječenje mogu ostvariti samo pacijenti koji prethodno imaju nekoliko tisuća eura za privatnu pretragu.

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Rudan je u travnju 2024. dijagnosticiran rijedak kolangiocelularni karcinom jetre. Nakon pregleda kod kirurga KB-a Merkur dr. Stipislava Jadrijevića upućena je na konzilij u Radiochirurgiju, gdje joj je preporučen Ultra HD PET/CT s MR fuzijom radi procjene proširenosti bolesti i planiranja terapije. Pretragu je 6. svibnja platila sama, nakon čega je od 14. do 17. svibnja podvrgnuta stereotaktičkom zračenju, a 20. svibnja operirana u KB-u Merkur.

Dodatna pitanja otvara činjenica da dr. Jadrijević, koji ju je uputio u Radiochirurgiju, istodobno radi i u toj privatnoj ustanovi, a u pojedinim postupcima djeluje i kao konzultant HZZO-a.

HZZO joj je priznao trošak zračenja jer za taj postupak ima ugovor s privatnom bolnicom, ali je odbio refundirati dijagnostiku, iako bez nje terapijski plan nije mogao biti izrađen. Upravo će to biti jedna od ključnih točaka žalbe koju priprema odvjetnica Lina Budak, koja tvrdi da dijagnostika i liječenje u ovom slučaju čine medicinski nedjeljivu cjelinu.

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"Odluka prvostupanjskog suda je apsolutno neutemeljena, ali i uznemirujuća za onkološke bolesnike, jer potvrđuje opasnu i sve češću praksu kojom se onkološkim pacijentima onemogućava liječenje bez plaćanja. Postavlja se pitanje koliko ljudi u Hrvatskoj ima tri tisuće eura da podmiri samo trošak dijagnostike bez koje je nemoguće započeti onkološko liječenje zračenjem. Neprihvatljivo je da se onkološke bolesnike prisiljava na plaćanje liječenja iako im sustav na papiru, temeljem važećih propisa, garantira jednakost i solidarnost u pružanju zdravstvene zaštite, ali i snošenje troškova njihovog cjelokupnog liječenja" - izjavila je Budak.

Zabrinjavajućim smatra i to što je sud prihvatio stav HZZO-a da Rudan nije bila u hitnom stanju. Zavod tvrdi da se refundacija liječenja u neugovorenoj ustanovi odnosi samo na akutna, životno ugrožavajuća stanja, dok odvjetnica upozorava da bi takvo tumačenje moglo ozbiljno pogoditi onkološke i druge teško oboljele pacijente.

Ishod žalbenog postupka mogao bi imati posljedice mnogo šire od ovog pojedinačnog slučaja. Potvrdi li drugostupanjski sud prvostupanjsku presudu, HZZO bi i ubuduće mogao financirati samo terapiju, ali ne i dijagnostiku bez koje se ona ne može provesti, pa bi dio troškova ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja pao na same pacijente.

Kako navode Novosti, HZZO do zaključenja njihova teksta nije odgovorio na upite.