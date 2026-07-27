Potresna ispovijest Vedrane Rudan: 'O meni brine obitelj, sram me je, na koje sam grane pala'

Književnica i kolumnistica Vedrana Rudan (76), koja se već gotovo dvije godine bori s rijetkim i agresivnim karcinomom žučnih vodova, u novoj je kolumni ponovno otvorila dušu o svojoj bolesti. Opisala je kako danas izgleda njezina svakodnevica, priznala da je ovisna o pomoći najbližih te poručila kako je svjesna da joj se život bliži kraju.

Na početku kolumne piše da se nakon kontrolnog pregleda vratila kući, gdje o njoj svakodnevno brine obitelj.

"U grupi sam 'onih kojima je najteže'. Zato znam da mi nije najteže. Umrijet ću, umrijet će i drugi", napisala je.

Priznaje da joj teško pada činjenica da više ne može samostalno obavljati ni najosnovnije stvari.

"Trenutno sam kod kuće. O meni brine porodica. Juha, čaj, hrana kruta, meka, pranje na krevetu... Glumim kako dremuckam. Sram me je. Na koje sam grane pala."

Posebno dirnuta medicinskim sestrama

Iako je kolumnu započela vlastitom borbom s bolešću, najveći dio teksta posvetila je medicinskim sestrama i liječnicima na riječkoj onkologiji. Piše kako je tijekom liječenja iz prve ruke svjedočila njihovoj požrtvovnosti te smatra da rade u gotovo nemogućim uvjetima.

Prisjetila se kako su uz nju bile i usred noći, mjerile joj temperaturu, njegovale je i brinule o njoj, zbog čega smatra da njihov rad nije dovoljno cijenjen.

"Nisam bogata, da jesam dala bih im sve što imam", napisala je.

Posebno ju je potresla priča o liječnici koja je, kako navodi, organizirala jednodnevni izlet za iscrpljene kolege kako bi im barem nakratko omogućila predah od teških smjena.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

'Država je rak za Hrvatsku'

Na kraju kolumne Rudan je uputila oštru kritiku hrvatskom zdravstvenom sustavu i pozvala građane da se bore za promjene.

"Izađite na ulice i svim se snagama borite protiv Države koja je rak za Hrvatsku", zaključila je.

Borba s teškom i rijetkom bolešću

Podsjetimo, Vedrana Rudan već se gotovo dvije godine bori s rijetkim i agresivnim karcinomom žučnih vodova, koji joj je dijagnosticiran u svibnju 2024. godine. Iako je bila među rijetkim pacijentima kod kojih je operacija bila moguća te joj je odstranjen dio jetre, bolest se ubrzo vratila, a kasnije su joj dijagnosticirane i metastaze na kostima i jetri.

Zbog nepodnošljivih bolova razmišljala je i o odlasku u Švicarsku na eutanaziju, no od te je ideje odustala zbog narušenog zdravstvenog stanja.

Prekretnica se dogodila u ožujku ove godine u KBC-u Rijeka, gdje je postala prva pacijentica na svijetu liječena hiperbaričnom oksigenoterapijom u sklopu inovativnog pristupa liječenju.