Zbog njezinog su stenjanja tražili čepiće za uši: Ovako danas izgleda Maria Sharapova

Maria Sharapova (39) i godinama nakon završetka profesionalne karijere ostaje sinonim za eleganciju i prepoznatljiv stil, a njezino posljednje pojavljivanje u New Yorku ponovno je privuklo veliku pažnju javnosti. Bivša teniska zvijezda snimljena je dok je izlazila na ulice metropole, pokazujući kako se njezin imidž s terena uspješno transformirao u sofisticirani lifestyle modni izraz.

Sharapova je za tu prigodu nosila upečatljivu kombinaciju koja spaja eleganciju i odvažnost, crvenu haljinu uz crnu kožnu jaknu kombinirala je s klasičnim crnim potpeticama. Cjelokupni outfit dodatno je podigla luksuznim modnim dodatkom, torbom Gabriela Hearsta model Diana, čime je potvrdila svoj status modne ikone i izvan sportskih terena.

Od nekadašnje Grand Slam prvakinje do globalno prepoznatljive poslovne i modne figure, Sharapova i dalje privlači pažnju svakim svojim pojavljivanjem, a u našoj galeriji pogledajte kako je izgledala njezina transformacija.