Objavljen plan za Toronto: Evo kako će izgledati hrvatski navijački spektakl uoči Paname

Hrvatski navijači u Sjevernoj Americi spremaju se za veliko okupljanje uoči utakmice Hrvatske i Paname, a u Torontu je predstavljen dvodnevni program koji uključuje navijačka druženja, kulturne sadržaje i organizirane povorke.

Glavnu organizacijsku ulogu preuzela je udruga Mi Hrvati, u suradnji s Hrvatsko-kanadskom gospodarskom komorom, a sve će se odvijati u sklopu projekta Croatia House u Toronto Event Centru. Cilj je okupiti hrvatsku dijasporu iz cijele Sjeverne Amerike te stvoriti snažnu navijačku atmosferu uoči i nakon dvoboja Hrvatske i Paname, koji je na rasporedu u utorak navečer po lokalnom vremenu, odnosno u ranim jutarnjim satima u Hrvatskoj.

Program počinje u ponedjeljak navečer, kada je od 20 sati u prostorima Croatia Housea planirano neformalno navijačko okupljanje uz ulaznice. Riječ je o uvodnom druženju koje najavljuje glavni dan događanja.

U utorak se program širi od ranog poslijepodneva. Od 13 sati Croatia House otvara vrata navijačima, uz glazbeni i kulturni program, ponudu hrane te različite sadržaje namijenjene zagrijavanju za utakmicu.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka dana očekuje se u 17 sati na Dufferin Gateu, gdje će biti predstavljena 100-metarska navijačka zastava, jedna od najvećih takvih instalacija u tom dijelu Kanade.

Nakon toga slijedi organizirani korteo, navijačka povorka koja će se kretati od Dufferin Gatea prema BMO Fieldu, prolazeći kroz ključne točke Exhibition Placea. Organizatori očekuju velik odaziv navijača i snažnu podršku reprezentaciji na ulicama Toronta.

Nakon utakmice, od 21:30 po lokalnom vremenu, planirano je novo druženje u Croatia Houseu, gdje će se navijači ponovno okupiti uz ulaznice, neovisno o ishodu susreta.

Croatia House smješten je u Toronto Event Centru na adresi 15 Saskatchewan Road, svega nekoliko minuta hoda od stadiona, a tijekom oba dana služit će kao središnje mjesto okupljanja, druženja i promocije hrvatske kulture te podrške reprezentaciji.