Love Island je gotov, ali prava borba za slavu tek počinje: tko je stvarni pobjednik?

Analiza rasta popularnosti nakon završetka sezone otkriva golemu razliku između onih koji će unovčiti slavu i onih koji će se vratiti u anonimnost. Za neke je višetjedni boravak pred kamerama bio lansirna rampa za influencersku karijeru, dok su drugi ostali na razini statističke pogreške.

Apsolutna dominacija jedne kraljice

Neslužbenu, ali možda i važniju titulu pobjednice odnijela je Jasmine. U show je ušla s već respektabilnom bazom, no tijekom boravka u vili njezin je profil eksplodirao, prikupivši nevjerojatnih 396.700 novih pratitelja. S ukupno gotovo pola milijuna pratitelja, postala je apsolutna pobjednica Instagrama. Bila je u središtu svake drame, ljubavnog trokuta i svađe, što je publika očito nagradila. Njezina prednost je tolika da je drugoplasirani natjecatelj po broju novih pratitelja dobio više nego dvostruko manje, čime je konkurenciju doslovno ostavila u prašini.

Tko je još prešao magičnu granicu?

Lorenzu riskantna se igra isplatila. U show je ušao s tek 336 pratitelja, a izašao s njih preko 152.000. Njegov rast od preko 151.000 novih fanova najveći je postotni skok sezone i jasan znak da su mu vrata unosnih sponzorskih ugovora širom otvorena. Granicu od sto tisuća novih pratitelja prešle su još dvije djevojke: Yasmin i Julia. Yasmin je, unatoč tome što je izbjegavala drame, privukla 123.400 ljudi svojom simpatičnošću, dok je pobjednica Julia, unatoč podijeljenim reakcijama publike, ojačala svoj profil za 118.400 pratitelja.

Sredina ljestvice i razočaravajući rezultati

Ostali natjecatelji bilježe znatno skromnije brojke. Mica je jedva prešla prag od 100.000 novih pratitelja, skupivši ih 105.100, no njezin zamah je oslabio pred kraj sezone. Priya (86.200) i Kavan (77.400) također su solidno prošli, no daleko su od vrha. Na dnu ljestvice su oni čija influencerska karijera ne djeluje obećavajuće. Tommy je dobio tek 21.700 novih pratitelja, dok je finalist Simba prikupio najmanje, svega 14.700, što je jasan pokazatelj da ga je publika kaznila zbog ponašanja.

Ovogodišnja sezona potvrdila je trend: sudjelovanje u realityju postalo je tek odskočna daska za karijeru na društvenim mrežama. Dok gledanost epizoda varira, digitalni otisak natjecatelja postaje trajna metrika uspjeha. Za Jasmine, Lorenza i nekolicinu odabranih, budućnost je svijetla, dok će se ostali morati pomiriti da je petnaest minuta slave u digitalnom dobu kraće no ikad.

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