Superbike se vratio na male ekrane: Talijani dominirali na Phillip Islandu!

Sezona Superbike Grand Prix Svjetskog prvenstva otvorena je jutros u Melbourneu, na legendarnom Phillip Islandu, i odmah donijela spektakularne trenutke. Nakon 22 napeta kruga glavnu riječ su imali Talijani, a pobjedu je odnio Nicolo Bulega (26), član Aruba.it Racing Team-a. Ovo mu je četvrta uzastopna pobjeda na australskom tlu.

Drugo mjesto zauzeo je Yari Montella, dok je treći bio Lorenzo Baldassarri, debitant na Ducatiju. Utrka je bila puna adrenalina, borbi za svaku poziciju i dramatičnih završetaka, a snimku posljednjih trenutaka utrke možete pogledati na VOYO.

Sprint utrka zakazana je noćas u 3 ujutro, dok glavna utrka starta u 6 sati. Ljubitelji brzine i spektakla već sada imaju razloga za uzbuđenje, a nadolazeće runde obećavaju još više napetosti i borbi na stazi.