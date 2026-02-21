Šok u boksačkom svijetu: Dana White dovodi u Zuffu borca iz svjetskog vrha

Pravi šok dogodio se u boksačkom svijetu. Britanski boksač Conor Benn službeno je potvrdio da karijeru nastavlja u okviru promocije Zuffa Boxing, ambicioznog projekta koji predvodi predsjednik UFC-a Dana White. Ovu je odluku objavio putem društvenih mreža, zahvalivši se pritom dugogodišnjem promotoru Eddie Hearn i organizaciji Matchroom Boxing na dosadašnjoj suradnji.

Prema dostupnim informacijama britanskih medija, Benn je potpisao ugovor za jednu borbu vrijedan osmeroznamenkasti iznos, a u ring bi trebao ući prije kraja svibnja. Nakon tog nastupa imat će mogućnost daljnjeg definiranja svoje profesionalne budućnosti.

Zuffa Boxing predstavlja novi iskorak na globalnoj boksačkoj sceni. Projekt je financijski snažno podržan, a cilj mu je organizirati vrhunske priredbe i okupiti najatraktivnija imena svjetskog boksa. Dana White već je ranije istaknuo kako želi dodatno podići standarde organizacije borbi te dugoročno pozicionirati Zuffu uz bok vodećim svjetskim institucijama poput World Boxing Council, World Boxing Organization, International Boxing Federation i World Boxing Association.

White je Benna opisao kao iznimno talentiranog i atraktivnog borca spremnog za najveće izazove, naglasivši da njegov dolazak predstavlja važan korak u daljnjem jačanju rostera.

Benn (24-1) već se duže vrijeme nalazi u vrhu velter kategorije i povezuje ga se s napadom na WBC-ov naslov. U tom kontekstu spominje se i mogućnost budućeg okršaja s pobjednikom potencijalnog meča između Ryan Garcia i Mario Barrios, što bi dodatno podiglo njegov međunarodni profil.

Potpis za Zuffu tumači se kao strateški potez usmjeren prema najvećim borbama i globalnoj vidljivosti.

Iako je odluka označila kraj Bennove suradnje s Eddiejem Hearnom, obje strane istaknule su profesionalan odnos i međusobno poštovanje. Hearn je priznao da ga je vijest iznenadila, ali je naglasio kako su takve promjene sastavni dio sportskog i poslovnog okruženja.

Ulaskom Conora Benna u Zuffa Boxing, nova promocija dodatno potvrđuje ambiciju da postane važan čimbenik na svjetskoj boksačkoj sceni.

