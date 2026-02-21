Ni policija, ni HGSS, ni lovci: Kujica Luna je junakinja dana! Pronašla nestalog muškarca u zadnji tren

HEROJSKI PAS /

Dramatičnu akciju spašavanja nestalog muškarca kod Erduta uspješno je priveo kraju jedan pas. Točnije - kujica. Njezino je ime Luna i članica je osječkog HGSS-a na koju su ponosni svi kolege.

Mrak, pomalo već i strah, jer ni nakon dva sata potrage, uspjeha nije bilo. Nestalog muškarca tražili su rodbina, prijatelji, lovci, dobrovoljni vatrogasci, temeljni i granični policajci. Čak i bespilotne letjelice. A našla ga je - Luna.

"Taj nesretni čovjek je bio toliko u nepristupačnom terenu, umotan u neke puzavice i vegetaciju da smo mogli proć pored njega da ga ne bi primijetili da nije Luna bila s nama. Ona je sa vrlo velike udaljenosti se odvojila od nas, otišla negdje u mrak i kad je počela besprekidno lajat odmah smo znali o čemu se radi", rekao je Hrvoje Domazetović, član HGSS-ove Stanice Osijek i vlasnik potražnog psa. Više o spašavanju i Luni pogledajte u prilogu.