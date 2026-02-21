FREEMAIL
ludnica u LONDONU /

O2 arena u transu: Poslušajte kako se ori 'Lijepa naša' i Dinamov dres u središtu pozornosti

U spektakularnoj BKB-51 priredbi u londonskoj O2 areni, hrvatski borac Marko Martinjak ponovno je pokazao zašto je neprikosnoveni šampion. Protiv Ikea Villanuevae, Martinjak je već nakon 69 sekundi osigurao pobjedu koja je izazvala ovacije publike.

Nevjerojatna atmosfera dodatno je dobila na intenzitetu kada je Martinjak nakon borbe proslavio pobjedu u dresu Dinama, ponosno držeći hrvatsku zastavu, dok je u pozadini odjekivala himna 'Lijepa naša'.

21.2.2026.
22:09
Sportski.net
