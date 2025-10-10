Pogodio ih potres magnitude 7,6 Richtera, stižu dramatične snimke: 'Evakuirajte se!'

Potres magnitude 7,6 pogodio je južne Filipine, priopćila je filipinska seizmološka agencija te izdala upozorenje na tsunami, koje je nakon potresa izdano i u Indoneziji.

Filipinska seizmološka agencija izdala je upozorenje na tsunami, 'snažno' savjetujući stanovništvo u obližnjim obalnim područjima da se evakuiraju na više terene ili dalje u unutrašnjost.

Foto: Screenshot Emsc

Agencija Phivolcs upozorila je na štetu i naknadne potrese nakon snažnog potresa na moru, koji se na dubini od 10 km dogodio u vodama kod grada Manay u Davao Oriental u filipinskoj regiji Mindanao.

❗️⚠️🇵🇭 - A 7.6-magnitude earthquake struck offshore in the southern Philippines on October 10, 2025, at a depth of 10 km (6 miles) off Manay town in Davao Oriental province, Mindanao region.



The Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) warned of potential… pic.twitter.com/D6UiQA2Z6Z — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 10, 2025

Mapua School in Davao City, Philippines during the M7.4 earthquake that struck earlier 👀👀



📹John Louie Bagotpic.twitter.com/1RTuSzCUpw — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 10, 2025

Tko je sve na udaru tsunamija?

O šteti nije bilo neposrednih izvješća, a iz Phivolcsa su rekli da se u iduća dva sata mogu očekivati valovi ​​visine viši od jednog metra iznad normalnih plima.

Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMS) je u priopćenju magnitudu tog potresa procijenio na 7,4 i na dubini od 58 km.

⚠️ Video showing the shaking from the M7.4 earthquake that hit the Philippines...



📍 Spring Valley, Brgy. Buhangin proper, Davao City.



📹Arjay Estabayapic.twitter.com/m0y6Ly6jOf — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 10, 2025

Američki sustav za upozorenje na tsunami izdao je također upozorenje na tsunami, navodeći da su opasni valovi tsunamija mogući za obale unutar 300 km od epicentra potresa.

Indonezija je izdala upozorenje na tsunami za sjeverne regije Sulawesi i Papua nakon potresa na Filipinima, priopćila je indonezijska geofizička agencija, predviđajući da postoji rizik od tsunamija visine i do 50 cm koji bi udarili u obale Indonezije.

