Imate li i vi 'stolicu' zatrpanu odjećom? Genijalan trik rješava problem u trenu

Odgađanje pranja rublja svima je poznat scenarij. Nakon napornog dana, kada se napokon želite opustiti, iskušenje da prljavu odjeću jednostavno bacite na hrpu i zaboravite na nju često je preveliko. No, problem neizbježno raste i s vremenom se pretvara u pravu malu planinu rublja koja čeka na pranje.

Prema pisanju portala Mirror, upravo je ovaj svakodnevni problem potaknuo jednu zanimljivu raspravu na internetu, a jedno se rješenje istaknulo kao pravo otkriće.

Problem zvan 'stolica'

Jedan korisnik popularne platforme Reddit zatražio je savjet za rješavanje nečega što je nazvao "stolica" – hrpe nošene odjeće, obično na stolici u spavaćoj sobi, koja se nalazi u stanju između ponovnog nošenja i pranja.

"U svakom domu u kojem sam živio postojala je neka verzija 'stolice'", napisao je. "Moja majka je to u šali zvala 'ormar po kojem se hoda', no desetljećima kasnije, ja i dalje imam hrpu odjeće pored kreveta. Ta je odjeća uhvaćena u limbu – nije dovoljno prljava za pranje, ali ni posve čista za ormar. Riječ je o stvarima poput traperica ili džempera, ne o donjem rublju."

Dodao je kako mu se ne čini ispravnim takvu odjeću vraćati u ormar među čiste stvari. "Pomozite mi, ovo izluđuje moju partnericu. Ima li itko rješenje za 'stolicu'?"

Vratiti odjeću u ormar ili ograničiti nered?

Korisnici su ponudili različita rješenja, a neki su se držali provjerenih metoda. Jedan od njih je napisao: "Ja sam jedan od onih koji odjeću za ponovno nošenje vraćaju natrag među čiste stvari. Nekada sam imao 'stolicu' i to je bilo užasno. Za mene više nema tog limba za odjeću. Ako je komad odjeće dovoljno čist da ga ponovno odjenem, onda je dovoljno čist i da stoji pored moje druge odjeće".

Drugi je korisnik predstavio alternativni pristup, takozvano "pravilo tri stvari", što znači da na hrpi nikada ne smije biti više od tri odjevna predmeta. "Dobro je pravilo – ako sjedite u dnevnom boravku i možete nabrojati svaki komad odjeće na stolici, onda ona služi svrsi", objasnio je. "Ali ako više ne znate što se sve tamo nalazi, onda je 'stolica' postala samo nered, a ne koristan alat."

Jednostavno rješenje koje je oduševilo sve

Ipak, jedan je savjet prikupio najviše simpatija i pokazao se najpopularnijim. Korisnik je kratko napisao: "Zidne kuke. Promijenile su mi život".

Mnogi su se odmah složili i podržali tu ideju. "Ja imam stari stalak za kapute koji služi istoj svrsi. Na njemu držim odjeću koja je negdje između čiste i prljave", komentirao je jedan.

Drugi je dodao: "Na vanjsku stranu vrata ormara postavio sam set onih vješalica koje se zakače preko vrata. Sjajno je vidjeti što je sve spremno za ponovno nošenje, a kako mi je stalno pred očima, motiviran sam da ne pretjerujem s količinom".

Jedna je korisnica otkrila kako je ovaj sustav primijenila u cijelom domu: "Doslovno sva moja unutarnja vrata imaju vješalice za tu svrhu. Jedna čak ima i kombinaciju s ogledalom, što je vrlo praktično". Na to se nadovezao drugi korisnik: "Prije nekoliko mjeseci preselio sam se u vrlo malen stan i učinio isto. Najbolja ideja koju sam ikad imao".

Naravno, bilo je i onih koji su cijeloj situaciji pristupili s dozom humora. Jedan je korisnik zaključio raspravu duhovitim komentarom: "Ja sam svoju stolicu zamijenio kaučem. Sada na njega stane triput više odjeće".

