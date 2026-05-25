Pas nasmrt napao i izgrizao dječaka (4): Njegovo tijelo pronašla baka

Četverogodišnji dječak poginuo je nakon što ga je na periferiji sela Limpeziš u Rumunjskoj brutalno napao pas. Njegovo nepomično tijelo pored ovčarskog psa na lancu pronašle su njegova baka i vlasnica obližnjeg skloništa za životinje, prenosi Kurir.

Netom prije toga, članovi dječakove obitelji primijetili su da je nestao iz dvorišta. Obavijestili su susjede i krenuli u potragu, koja je završila tragično.

Užas se dogodio na neograđenom imanju koje služi kao utočište za životinje, prenosi Kurir. Blizu je kuće u kojoj je dječak živio s majkom i bakom.

Pokrenuta istraga

Vlasnici su psa držali na lancu kako bi čuvao stoku. Nije jasno kako je dječak uspio prići životinji prije nego što je itko intervenirao. Vjeruje se da je dijete iskoristilo trenutak nepažnje, izašlo kroz otvorenu ogradu i odšetalo do susjednog posjeda gdje ga je pas napao.

Imao je višestruke ugrize po glavi i nogama što je izazvalo fatalno krvarenje.

Hitna pomoć koja je pojurila na teren mogla je samo proglasiti smrt.

Rumunjska policija je blokirala posjet i pokrenula detaljnu istragu za kazneno djelo ubojstva kako bi se utvrdilo tko je odgovoran za neopisivu tragediju.