Zaštitite vrt od ljetnih vrućina: Jednostavno pripremite biljke za toplinski val

Sve češći toplinski valovi i rekordno visoke temperature predstavljaju velik izazov za vrtove, koji tijekom ljeta lako postaju suhi. No uz dobru organizaciju, pravilnu njegu i pažljiv odabir biljaka moguće je očuvati zelenilo čak i tijekom najtoplijih dana.

Priprema vrta za ljetne vrućine nije samo reaktivno saniranje štete, već strateški pristup koji ga pretvara u otporan i održiv ekosustav, piše Country Living Magazine.

Sjena, malč i stvaranje povoljnije mikroklime

Tijekom ekstremnih vrućina biljkama je potrebna dodatna zaštita od jakog sunca. Tegle i posude najbolje je premjestiti u polusjenu ili hladniji dio vrta i balkona, dok se biljke posađene u tlu mogu zaštititi mrežama za zasjenjivanje koje smanjuju intenzitet sunčeva zračenja za 30 do 50 posto te snižavaju temperaturu zraka oko biljke. Kao privremeno rješenje može poslužiti i običan suncobran.

Koristan učinak ima i grupiranje biljaka jer više vrste prirodno štite niže od izravnog sunca i stvaraju ugodniju mikroklimu. Važnu ulogu ima i malčiranje tla. Sloj slame, kore drveta ili komposta pomaže zadržati vlagu, štiti korijen od pregrijavanja i smanjuje isušivanje zemlje.

Važnost pravilnog zalijevanja

Umjesto čestog površinskog polijevanja, učinkovitije je rjeđe, ali obilnije navodnjavanje koje omogućuje vodi da prodre dublje u tlo. Tako se korijen razvija u dubljim, hladnijim slojevima zemlje gdje vlaga dulje ostaje zadržana.

Najbolje vrijeme za zalijevanje je rano jutro, prije nego što temperature naglo porastu. Vodu treba usmjeriti izravno prema tlu i korijenu biljke, a ne po lišću jer tijekom velikih vrućina to može izazvati oštećenja i ubrzano isparavanje. Sustavi navodnjavanja "kap po kap" pokazali su se jednim od najučinkovitijih rješenja jer ravnomjerno dovode vodu upravo tamo gdje je najpotrebnija.

Biljke koje bolje podnose sušu

Za dugoročno održiv vrt preporučuje se sadnja vrsta koje prirodno podnose visoke temperature i manjak vode. Takve biljke često imaju srebrnkaste listove koji odbijaju sunce, duboko korijenje ili sposobnost zadržavanja vlage.

Među najotpornijima su mediteranske i aromatične biljke poput lavande, ružmarina i kadulje, koje dobro uspijevaju i na siromašnijem tlu uz vrlo malo zalijevanja. Dobar izbor su i trajnice poput ehinaceje i stolisnika, kao i ukrasne trave koje vrtu daju dinamiku, a pritom lako podnose sušu.

Preporučuje se i gušća sadnja biljaka kako bi međusobno stvarale sjenu i štitile tlo od pregrijavanja. Biljke sličnih potreba za vodom najbolje je saditi zajedno, dok vrste poput majčine dušice mogu služiti kao prirodni pokrivač tla.

Što izbjegavati tijekom velikih vrućina?

Tijekom toplinskog vala biljke su pod dodatnim stresom pa treba izbjegavati zahvate koji ih mogu dodatno oslabiti. Ne preporučuje se gnojidba jer potiče novi rast osjetljiv na sunce i visoke temperature. Orezivanje i presađivanje također je bolje odgoditi dok vrućine ne prođu.

Oprez je potreban i kod korištenja pojedinih preparata za zaštitu biljaka jer u kombinaciji s visokim temperaturama mogu izazvati oštećenja na listovima i dodatno opteretiti biljku.

