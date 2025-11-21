Ukrajinka iz Nizozemske preselila u Zagreb: 'Hrvati su nam slični, s nekoliko bitnih razlika'

Fotografkinja Marharyta Bakhir (25) iz Ukrajine prije samo tri mjeseca donijela je važnu životnu odluku i svoj privremeni dom u Nizozemskoj zamijenila stalnom adresom u Zagrebu.

Diplomirala je međunarodne odnose i socijalnu komunikaciju u Ukrajini, no njezin je profesionalni put krenuo drugim smjerom. Nekada je bila učiteljica kineskog jezika, no, nekoliko godina prije nego što je rat zauvijek promijenio sve, odlučila je okrenuti novu stranicu i otkrila je strast prema fotografiji. Već gotovo dvije godine bavi se portretnom fotografijom i trenutačno surađuje s modnim fotografima u Zagrebu, gdje nastoji dalje razvijati svoju karijeru.

Slučajan susret s jednim hrvatskim glazbenikom bio je presudan za njezinu odluku, a nama je ispričala kako se prilagodila, osjeća li se sigurno ovdje, koliko je izazovno raditi kao fotograf u Hrvatskoj, ali i koje tradicionalno jelo smatra da je vrlo slično jednom ukrajinskom.

Sudbonosna odluka za preseljenje u Zagreb

Iako je rodom iz Dnjipra, grada u središnjoj Ukrajini, Marharyta je pet godina živjela u Harkivu, stoga ga smatra svojim gradom. Nakon početka rata, kao i mnogi njezini sunarodnjaci, potražila je sigurnost u Tilburgu u Nizozemskoj. Međutim, Nizozemska je za nju uvijek bila samo privremeno rješenje.

"Nikad nisam željela ostati u Nizozemskoj, to je za mene bila samo privremena opcija. Nisam očekivala da će rat trajati toliko dugo kad sam se preselila tamo. Na kraju sam shvatila da ne želim ostati ondje, a nisam se mogla ni vratiti u Ukrajinu. Željela sam živjeti negdje gdje ću bolje razumjeti ljude i gdje će ljudi bolje razumjeti mene. Razmišljala sam o nekoj istočnoeuropskoj zemlji ili balkanskoj zemlji, razmatrala sam i Italiju, ali na kraju sam shvatila da je Hrvatska najbolja za mene. Moja obitelj je u Ukrajini. Žive u mom rodnom gradu. Kada je postalo opasno otišla sam, a oni nisu željeli otići. Moj otac je vojnik", priča Marharyta.

Foto: Pola Križevac

Ova fotografkinja je prošle godine prvi put posjetila Zagreb i priznaje da ju je grad odmah oduševio te da se osjećala kao da je doma. Na njezinu odluku utjecala je jedna osoba koja je dobro promovirala našu domovinu.

"Dok sam još živjela u Nizozemskoj, upoznala sam jednog hrvatskog glazbenika. Neću reći iz koje točno grupe, ali bila sam i ostala njihov fan. Kad smo se upoznali puno smo razgovarali i on mi je jako dobro predstavio Hrvatsku. Posjetila sam Zagreb i Rijeku, i Zagreb mi je odmah djelovao kao moj grad. Jako je sličan Harkivu u Ukrajini. Tako da mi je bilo lako povezati se s gradom, a i jezik mi je zvučao poznato jer je slavenski. U Zagreb sam se preselila krajem srpnja ove godine tako da živim ovdje tri mjeseca", dodaje.

Hrvati joj olakšali preseljenje

Kako preseljenje u drugu zemlju nije nimalo lako, Marharyta priznaje kako su joj Hrvati pomogli olakšati taj proces te su je lijepo primili. Ono što ju je posebno oduševilo je gostoljubivost stanovnika. "Sjećam se svojih prvih dana kada sam često koristila taksi jer sam morala ići na mnoge lokacije, a kad su taksisti saznali da sam Ukrajinka i da sam se preselila iz Nizozemske, neki su bili iznenađeni što sam odabrala Hrvatsku nakon Nizozemske, ali mnogi su mi rekli da ću ovdje biti jako sretna, da je ovo bolje mjesto za mene i da sam dobrodošla. Doslovno svaki čovjek kojeg sam srela bio je vrlo ljubazan i otvoren. Sada radim uglavnom s Hrvatima, oko 99 posto mojih kolega i klijenata su Hrvati, tako da osjećam kao da sam kod kuće. Zagreb je arhitektonski vrlo sličan mom rodnom gradu, a i sama atmosfera grada podsjeća me na Harkiv. Za mene je Zagreb i puno sigurniji, živjela sam u manjem gradiću u Nizozemskoj gdje nije opasno, ali uspoređujući Amsterdam i Zagreb, Zagreb mi je sigurniji i ugodniji. Prvi mjesec mi je bio najteži jer je bio kolovoz, u Zagrebu nije bilo nikoga i mnogi su objekti bili zatvoreni. Također, neki uredi nisu radili ili su radili samo ograničeno. Trebalo mi je otprilike dva tjedna da sredim boravišnu dozvolu pa radnu dozvolu i sve ostalo. Dakle, u ukupno mjesec dana sam riješila sve administrativne stvari, a preseljenje iz Airbnba u novi stan mi je također oduzelo tjedan dana. No, mentalno mi je bilo jako lako naviknuti se. Međutim, sada, kad sam se preselila u novi stan, ponovno moram proći cijeli proces, tako da će to biti izazovno", kaže ova mlada Ukrajinka.

Hrvatski jezik je počela učiti jer ga dosta razumije premda kaže da još uvijek ima tremu kada ga treba koristiti u komunikaciji.

"Iako ne govorim savršeno, samo razumijevanje jezika čini moj život mnogo lakšim, tako da se mogu povezati s ljudima. Osnovne konverzacije mogu obaviti na hrvatskom, pri tome mislim na restorane, trgovine i taksi. Pokušavam koristiti jezik, osim kad je nešto komplicirano ili ozbiljno - kad idem u banku, tada pričam na engleskom. Jezik mi nije pretežak jer su neki dijelovi slični ukrajinskom pa ga lakše razumijem. Budući da imamo sličnosti u jezicima, mnoge stvari mi zapravo imaju smisla, iako se mogu činiti teškim. Meni je lakše nego što bi možda bilo nekome tko ne priča slavenske jezike", navodi umjetnica.

Foto: Pola Križevac

Troškovi života u Hrvatskoj i Nizozemskoj

"Nizozemska je puno skuplja od Hrvatske, ali ako usporedimo plaće s troškovima života, možda je to više-manje isto. Nizozemska ima veće poreze i kompliciraniji porezni sustav. Premda ljudi ondje imaju veću plaću, nakon svih poreza, naknada i troškova, zapravo ne ostane puno. Tako da bih rekla da dođe na isto. Minimalna plaća u Nizozemskoj je sada oko 2500 eura, ali to je prije poreza. Za mene osobno je život u Hrvatskoj bolji, barem za sada. U Nizozemskoj sam radila za firmu i primala standardnu plaću, dok u Hrvatskoj radim kao freelancer pa potpuno ovisim o sebi. To je velika razlika", dodaje.

"Što se tiče smještaja, u Nizozemskoj srećom nisam plaćala najam jer sam živjela s obiteljima domaćinima, a plaćala sam samo komunalije i slične troškove, tako da sam plaćala jako malo, možda nešto više od 100 eura, ali to je gotovo ništa za Nizozemsku. U Hrvatskoj plaćam jednosobni stan 600 eura", kaže Marharyta o troškovima života u Nizozemskoj i Hrvatskoj te zaradi.

Osim toga, otkrila nam je koliko je izazovno u današnje vrijeme baviti se fotografijom i od toga živjeti u Hrvatskoj. "Mislim da to ovisi o osobi. Sigurno je moguće, a osobno mislim da je meni ovdje lakše, iako bi za prosječnu osobu možda bilo jednostavnije u Nizozemskoj. Imam dobre kontakte u Hrvatskoj i bezbrižnije mi je ovdje raditi. U Nizozemskoj je sigurno bilo više mogućnosti zbog veće populacije, ali smatram da u Hrvatskoj imam više prilika. Nizozemska je specifična zbog svoje raznolike populacije, s brojnim nacionalnostima i kulturama, što može doprinositi većoj otvorenosti i fleksibilnosti u poslovnom okruženju. U Hrvatskoj, iako nije toliko raznolika kao Nizozemska, rad s Hrvatima čini mi se jednostavniji. Nizozemska ima 17 milijuna ljudi na relativno malom prostoru, što znači da su prilike često povezane s većom konkurencijom. S druge strane, s Hrvatima postoji osobnija povezanost i bolja komunikacija", napominje.

Sličnosti i razlike između Hrvata i Ukrajinaca

"Mislim da su Ukrajinci i Hrvati vrlo slični, ali postoji nekoliko razlika koje sam primijetila. Ukrajinci su više pod stresom zbog posla, uvijek želimo raditi jako puno i postoji pritisak da moraš uspjeti do 25. godine. U Hrvatskoj su ljudi opušteniji, uživaju u kavi i opušteno provode vrijeme, što mi se jako sviđa i voljela bih to naučiti. Mislim da je to zdravije", ističe Marharyta.

"Nikad nisam izlazila s Hrvatima, ali kao što sam već spomenula, upoznala sam jednog hrvatskog glazbenika. Ponudila sam mu uslugu fotografiranja, ali on je bio aktivniji u komunikaciji pa smo počeli pričati. Na kraju nismo odradili photoshoot, nažalost. Mislim da su muškarci u Hrvatskoj otvoreni i pristupačni, barem prema mom iskustvu, ali budući da sam u vezi i nisam zainteresirana, ne reagiram u takvim situacijama", dodaje na temu jesu li muškarci u Hrvatskoj spremni prići ženi.

Foto: Pola Križevac

Hrvatska kuhinja i život u Zagrebu

Mnogi stranci u Hrvatskoj vole isprobavati tradicionalna jela i informirati se o našoj kulturi, stoga ne čudi da je Marharyta u kratko vrijeme već isprobala hranu bez koje većina Hrvata ne može zamisliti život.

"Jela sam sarmu i mislim da je vrlo slična ukrajinskim holubtsima, a štrukle sam probala zahvaljujući jednoj klijentici, koja mi ih je ponudila nakon snimanja u jednom restoranu. Bile su jako fine. I kremšnitu sam probala nekoliko puta, jednom u restoranu, a drugi put sam je kupila u supermarketu. Volim slatko. Čula sam puno o rakiji, ali ne pijem alkohol pa je nisam imala prilike probati. S obzirom na to da je moj dečko Talijan, često pripremamo talijanska jela", kaže.

Fotografkinja svoju budućnost vidi u Hrvatskoj, a dosad je posjetila samo tri grada. "Bila sam u Rijeci i Splitu. Svidio mi se Split, ali bilo je poprilično turista, iako nisam bila u glavnoj sezoni, nego početkom rujna. Svakako bih voljela ponovno posjetiti Split izvan turističke sezone, kada nije tolika gužva. Preselila sam se u Zagreb s namjerom da ovdje gradim svoj život. Dečko također ne želi da se preselimo negdje drugdje pa osim ako se ne dogodi nešto neočekivano, nemamo takvih planova. Trenutačno planiramo ostati ovdje", zaključuje Marharyta.

