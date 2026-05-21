Šokantna objava bivše snahe Donalda Trumpa: Otkrila da boluje od raka dojke

Vanessa Trump (48), bivša supruga sina američkog predsjednika, Donalda Trumpa Jr. i majka petero djece, objavila je da joj je dijagnosticiran rak dojke, piše CNN.

Vijest je podijelila putem društvenih mreža, otkrivši da je posljednjih dana započela medicinske pretrage i liječenje.

“Iako ovo nije vijest koju itko očekuje, usko surađujem sa svojim liječničkim timom na planu liječenja”, napisala je Vanessa Trump na Instagramu.

Dodala je kako je ranije ovog tjedna podvrgnuta medicinskom zahvatu te zamolila javnost za privatnost dok se fokusira na svoje zdravlje i oporavak.

“Ostajem usredotočena i puna nade, okružena ljubavlju i podrškom svoje obitelji, djece i najbližih. Hvala vam na dobroti i podršci, to mi znači više nego što mogu izraziti riječima”, poručila je.

U braku 12 godina s Trumpom mlađim

Vanessa Trump bila je u braku s Donaldom Trumpom Jr., najstarijim sinom američkog predsjednika, ukupno 12 godina. Par se razveo 2018., a zajedno imaju petero djece, među kojima je i Kai Trump (19), koja je posljednjih godina stekla veliku popularnost na društvenim mrežama te se često pojavljuje uz svog djeda u Bijeloj kući.

Posljednjih mjeseci Vanessa Trump puni naslovnice i zbog veze s legendarnim golferom Tigerom Woodsom, nakon što je slavni sportaš prošlog ožujka javno potvrdio njihovu vezu.

Podršku joj je javno uputila i Ivanka Trump, najstarija kći predsjednika Donalda Trumpa, koja je ispod objave napisala:

“Molim za tvoju snagu i brz oporavak. Volim te.”

