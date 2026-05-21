MAJKA PETERO DJECE

Šokantna objava bivše snahe Donalda Trumpa: Otkrila da boluje od raka dojke

Šokantna objava bivše snahe Donalda Trumpa: Otkrila da boluje od raka dojke
Foto: JOHN ANGELILLO/UPI/Profimedia

Ostajem usredotočena i puna nade, okružena ljubavlju i podrškom svoje obitelji, napisala je Vannesa Trump

21.5.2026.
9:11
Hot.hr
Vanessa Trump (48),  bivša supruga sina američkog predsjednika, Donalda Trumpa Jr. i majka petero djece, objavila je da joj je dijagnosticiran rak dojke, piše CNN.

Foto: John Barrett/Newscom/Profimedia

Vijest je podijelila putem društvenih mreža, otkrivši da je posljednjih dana započela medicinske pretrage i liječenje.

“Iako ovo nije vijest koju itko očekuje, usko surađujem sa svojim liječničkim timom na planu liječenja”, napisala je Vanessa Trump na Instagramu.

Foto: Instagram/Screenshot

Dodala je kako je ranije ovog tjedna podvrgnuta medicinskom zahvatu te zamolila javnost za privatnost dok se fokusira na svoje zdravlje i oporavak.

“Ostajem usredotočena i puna nade, okružena ljubavlju i podrškom svoje obitelji, djece i najbližih. Hvala vam na dobroti i podršci, to mi znači više nego što mogu izraziti riječima”, poručila je.

U braku 12 godina s Trumpom mlađim

Vanessa Trump bila je u braku s Donaldom Trumpom Jr., najstarijim sinom američkog predsjednika, ukupno 12 godina. Par se razveo 2018., a zajedno imaju petero djece, među kojima je i Kai Trump (19), koja je posljednjih godina stekla veliku popularnost na društvenim mrežama te se često pojavljuje uz svog djeda u Bijeloj kući.

Foto: /Newscom/Newscom/Profimedia

Posljednjih mjeseci Vanessa Trump puni naslovnice i zbog veze s legendarnim golferom Tigerom Woodsom, nakon što je slavni sportaš prošlog ožujka javno potvrdio njihovu vezu.

Podršku joj je javno uputila i Ivanka Trump, najstarija kći predsjednika Donalda Trumpa, koja je ispod objave napisala:

“Molim za tvoju snagu i brz oporavak. Volim te.”

Donald Trump Jr.Bivsa SuprugaRak
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
