Preminula je Julienne Bušić, supruga Zvonka Bušića

Američko-hrvatska spisateljica, esejistica i prevoditeljica Julienne Bušić preminula je u 78. godini, objavio je u četvrtak Večernji list.

Bušić je studirala u Americi i Europi te je magistrirala na području njemačkog jezika i jezikoslovlja. Zvonka Bušića upoznala je 1969. godine u Beču, a vjenčali su se u Frankfurtu tri godine kasnije.

Godine 1976. sudjelovala je u otmici američkog putničkog zrakoplova i ta to je bila osuđena na doživotni zatvor. Ispostavilo se da su u zrakoplovu imali lažni eksploziv, dok je jedini pravi bio postavljen u podzemnoj željeznici u New Yorku. Bušić je policiji objasnio gdje se točno nalazi i kako ga treba demontirati.

Međutim, policajac Brian Murray poginuo je pri pokušaju demontiranja. Jullien i Zvonko Bušić na suđenju u New Yorku osuđeni su na doživotni zatvor, dok su ostala trojica Hrvata dobila 30 godina zatvora.

Došla u Hrvatsku nakon stjecanja nezavisnosti

Puštena je 1989., a nakon stjecanja hrvatske nezavisnosti došla je u Hrvatsku. Radila je u Uredu hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana nakon demokratskih promjena 1990. godine. Godine 1993. objavila je autobiografski roman "Ljubavnici i luđaci".

Pokretala je akcije kako bi na slobodu izašao i njezin suprug Zvonko, što se i ostvarilo 2008. godine. Živjeli su u Rovanjskoj kod Zadra. Te godine objavila je knjigu "Tvoja krv i moja", zbirku eseja, kratkih priča i kolumni. Godine 2012. izdan joj je roman "Živa glava“.

Njezin suprug Zvonko počinio je samoubojstvo 1. rujna 2013. godine u obiteljskoj kući u Rovanjskoj.