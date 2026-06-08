Ako vas liječnik ignorira postavite mu ova tri pitanja: 'To mu daje jasniju sliku'

Mnogi se pacijenti povremeno susreću s osjećajem da njihove zdravstvene tegobe nisu shvaćene ozbiljno ili da im liječnik ne posvećuje dovoljno pažnje. Niste jedini, no važno je znati da postoje učinkoviti koraci koje možete poduzeti kako biste osigurali da se vaš glas čuje.

Liječnik britanskog NHS-a, Karan Rajan, koji svoje savjete dijeli i na društvenim mrežama, podijelio je ključne smjernice za pacijente kako bi se uspješno zauzeli za sebe, piše Daily Star.

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Aktivna uloga u vlastitom liječenju

Dr. Rajan naglašava važnost aktivnog sudjelovanja pacijenata u procesu liječenja, osobito ako sumnjaju da se njihovi simptomi zanemaruju. U videu koji je podijelio sa svojom publikom poručio je: "Ako osjećate da vaš liječnik ignorira vašu zabrinutost i umanjuje simptome, evo kako se možete zauzeti za svoje zdravlje."

Njegova je glavna poruka da se pacijenti ne trebaju ustručavati postavljati pitanja, čak i ona koja im se čine neugodnima. Iako su liječnici educirani za kritičko promišljanje, velik opseg posla i broj pacijenata mogu dovesti do rutinskog pristupa. Postavljanje konkretnih pitanja može ih potaknuti da zastanu i temeljitije razmotre vaš slučaj.

Pitanja koja mogu poboljšati ishod

Kako bi pacijentima olakšao komunikaciju i potaknuo liječnike na dublje razmišljanje, dr. Rajan preporučuje postavljanje tri specifična pitanja.

Prvo, pitajte "Što bi još ovo moglo biti?". Ovo pitanje potiče liječnika na razmatranje diferencijalne dijagnoze, umjesto da se oslanja isključivo na najočitije objašnjenje.

Drugo važno pitanje je "Postoje li još neki testovi koje nismo napravili?". Time pokazujete proaktivnost i otvarate mogućnost za dodatne dijagnostičke pretrage koje bi mogle otkriti uzrok vaših problema.

I konačno, treće, ali ne manje važno, zatražite pojašnjenje pitanjem "Možete li mi objasniti zašto mislite da je ovo normalno za mene?". Ovim zahtjevom traži se od liječnika da argumentira svoj zaključak, što pacijentu može pružiti potrebno razumijevanje i osjećaj sigurnosti ili otkriti potencijalne propuste u dijagnostičkom procesu.

Vođenje dnevnika simptoma

Osim postavljanja pravih pitanja, dr. Rajan predlaže i nekoliko dodatnih strategija. Jedna od najučinkovitijih je vođenje detaljnog dnevnika simptoma.

"Vodite sveobuhvatnu evidenciju svojih simptoma, bilježeći kada se javljaju, kojeg su intenziteta, što ih ublažava, a što pogoršava te kako utječu na vaš svakodnevni život", savjetuje.

Preciznost je pritom ključna. Dr. Rajan daje i konkretan savjet: "Umjesto općenite izjave 'umoran sam', preporučuje se precizan opis poput: 'Svakog dana oko 14 sati osjećam izniman umor koji mi onemogućuje obavljanje radnih zadataka". Takav precizan opis liječniku pruža znatno jasniju sliku o vašem stanju.

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Dodatne mogućnosti za zaštitu zdravlja

Ako i dalje nailazite na poteškoće u komunikaciji, postoje dodatne mogućnosti koje stoje na raspolaganju svakom pacijentu.

Zatražite uputnicu za specijalista

Ako vaš liječnik opće prakse ne može utvrditi uzrok problema ili odbacuje vašu zabrinutost, imate pravo zatražiti uputnicu za specijalista.

"Specijalisti imaju dublje znanje o određenim područjima. Primjerice, uporna bol u mišićima može upućivati na fibromialgiju, a jaki menstrualni bolovi na endometriozu", objašnjava dr. Rajan. On savjetuje da zahtjev formulirate kao upit, a ne kao sukob. Primjerice, recite: "Osjećao bih se mirnije kada bismo isključili X. Možemo li to istražiti kod specijalista?"

Povedite osobu od povjerenja na pregled

Pregledi mogu biti stresni, a pacijenti se mogu osjećati nesigurno ili preopterećeno informacijama. Zbog toga dr. Rajan preporučuje da na pregled povedete člana obitelji ili prijatelja.

"Prisutnost osobe od povjerenja može napraviti veliku razliku. Ona može voditi bilješke, postavljati dodatna pitanja i pružiti vam podršku ako se osjećate zanemareno", kaže.

Informiranost o pravima pacijenata

U Hrvatskoj, kao i u većini zemalja, pacijenti imaju zakonom definirana prava koja je važno poznavati i koristiti. Među najvažnijima su pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji i pravo na drugo mišljenje. Istraživanja su pokazala da čak jedan od pet pacijenata dobije drukčiju dijagnozu kada potraži drugo mišljenje, što ukazuje na iznimnu važnost ovog prava, posebno kod dijagnoza rijetkih bolesti ili preporuka za rizične operativne zahvate.

Ako se nosite sa složenim ili kroničnim stanjem, korisno je potražiti savjet od udruga pacijenata, kao što je Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata, ili se povezati s drugim oboljelima putem internetskih zajednica. Iskustva drugih mogu biti neprocjenjiv izvor informacija i podrške.

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