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OBITELJSKA DRAMA /

Glumac opisao putovanje iz pakla: 'Pokušao sam ih uvjeriti da mi je sin zapravo kći'

Glumac opisao putovanje iz pakla: 'Pokušao sam ih uvjeriti da mi je sin zapravo kći'
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Foto: Media-Mode/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Iskrena ispovijest slavnog glumca

11.6.2026.
8:49
Net.hr
Media-Mode/SplashNews.com/Splash/Profimedia
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Slavni glumac Chris Hemsworth (42), poznat po ulozi Thora u Marvelovom istoimenom filmu, nedavno je progovorio o obiteljskim trenucima. U intervjuu za Harper's Bazaar Arabia, odgovorio je na niz pitanja vezanih uz odmor, skupa sa svojom suprugom Elsom Pataky (49), koja je profesionalna manekenka. 

Glumac opisao putovanje iz pakla: 'Pokušao sam ih uvjeriti da mi je sin zapravo kći'
Foto: Amazon/Planet/Profimedia

Kada je došlo do pitanja tko bi na putovanju najvjerojatnije zaboravio putovnicu, oboje su pokazali jedno na drugo, nakon čega je glumac priznao pogrešku. 

"Jednom sam stvarno otišao na aerodrom i imao sam putovnicu svoje kćeri umjesto sinove. Pomalo sliče", ispričao je, na što je njegova supruga odgovorila "Ne sliče."

Hemsworth nakon toga nije htio odustati pa je cijelo vrijeme pokušavao uvjeriti osiguranje da je sve u redu, ali nije imao uspjeha.

"Pokazao sam im fotografiju i rekao:'Ovo je ona'. Gledali su me i rekli:' Gospodine, to je dječak'.

Golemi pritisak na putovanju

Hemsworth je cijelo putovanje opisao kao "putovanje iz pakla". Putovali su iz Australije u London 30 sati, što se pretvorilo u agoniju za cijelu obitelj i ostale putnike. Kćer India Rose koja je tada imala tri godine te jednogodišnji blizanci Tristan i Sasha bili su bolesni.

Opisao je kako je pritisak bio golem i da mu se činilo kao da ih cijela kabina želi izbaciti.

Obitelj inače živi u Byron Bayu, raju za surfere. Posjeduju veliku farmu, konje, a djeca vole surfati, pecati i voziti motore po imanju. Glumac i njegova supruga inače rijetko pokazuju djecu na društvenim mrežama jer tvrde da su svjesni opasnosti izlaganja djece javnosti, a Hemsworth trenutke s djecom opisuje kao najbolje trenutke u životu.

 

Chris HemsworthElsa PatakyPutovanje
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