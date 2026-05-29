Halle Berry pogrešno čula pitanje u emisiji uživo pa šokirala voditeljice: 'Baš si zločesta'

Nesporazum između holivudske glumice Halle Berry (59) i voditeljice Jenne Bush Hager nasmijao je gledatelje emisije Today, a isječak iz studija ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama.

Oskarovka je gostovala u emisiji u četvrtak, gdje je tijekom opuštenog razgovora odgovarala na pitanja o raznim temama. No pred sam kraj segmenta dogodio se trenutak koji je potpuno iznenadio i publiku i voditeljice.

Naime, Jenna Bush Hager odlučila je za kraj postaviti, kako je rekla, “najbolje pitanje”. Upitala je Halle Berry što je njezin “najveći ick” - izraz koji se koristi za sitnicu ili ponašanje koje nekoga može trenutačno odbiti.

Međutim, Berry je pitanje pogrešno čula. Umjesto riječi “ick”, učinilo joj se da je voditeljica izgovorila vulgarni izraz “di*k”, zbog čega je ostala potpuno šokirana.

'Baš si zločesta'

Zaprepaštena glumica okrenula se prema Jenni u nevjerici, dok je druga voditeljica, Sheinelle Jones, pokušavala objasniti da zapravo žele saznati što je kod ljudi najviše živcira ili odbija.

Kada je shvatila nesporazum, Berry je prasnula u smijeh i prekrila lice rukama. “O, Halle! Baš si zločesta!”, našalila se Sheinelle i zaigrano je lupnula karticama koje je držala u rukama.

Kamera je zatim snimila Jennu Bush Hager, koja je također jedva dolazila do riječi od smijeha, dok se iz studija čuo smijeh ostatka ekipe.

“Pa tako je zvučalo, zar ne? Meni je stvarno tako zvučalo!”, pravdala se Berry kroz smijeh. Potom je dodatno nasmijala sve u studiju kada je rekla da je već imala spreman odgovor na pitanje koje je mislila da je čula.

“A baš sam mislila reći Vanov”, dodala je glumica, aludirajući na svog zaručnika, glazbenika Vana Hunta.

Televizijski gaf tjedna

Njezina izjava izazvala je novu provalu smijeha, a Sheinelle Jones počela je pljeskati od oduševljenja. Jenna Bush Hager pokušala je objasniti kako je vjerojatno do zabune došlo zbog načina na koji je izgovorila izraz “najveći ick”.

Voditeljica je potom kroz smijeh podsjetila da se emisija emitira uz odgodu od pet sekundi upravo zbog nepredviđenih situacija poput ove.

No ni tu nije bio kraj zabuni. Kada je Jenna spomenula naslov sportske drame “Heated Rivalry”, koju je Berry ranije rekla da želi pogledati, glumica je ponovno pogrešno čula dio rečenice i još jednom prasnula u smijeh.

“Ick! Rekla sam ick!”, ponavljala je Jenna kroz smijeh, dok je Sheinelle u šali dobacila Berry: “Nije, nije to rekla.”

Segment je završio tako da se nijedna od njih tri nije mogla prestati smijati, a publika na društvenim mrežama ubrzo je proglasila trenutak jednim od najsmješnijih televizijskih gafova tjedna.