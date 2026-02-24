Glumila godinama? Halle Berry otvoreno o kompromisima u spavaćoj sobi

Holivudska glumica i oskarovka Halle Berry odlučila je prestati – kako sama kaže – “ležati i lagati”. Točnije, više ne želi glumiti orgazam kako bi partner bio zadovoljan. U iskrenom razgovoru u podcastu Sex With Emily, Berry je otvoreno progovorila o promjenama u svom intimnom životu i vlastitom pogledu na zadovoljstvo u vezi.

“Više to ne radim”, rekla je bez zadrške, referirajući se na glumljenje orgazma tijekom seksa.

Foto: SOPA Images/ddp USA/Profimedia

Objasnila je kako su žene često osjećale pritisak da potvrde partnerovo zadovoljstvo, čak i kada same nisu bile zadovoljene.

“Morale smo doći do toga da se on osjeća dobro jer nas je doveo do orgazma. Morale smo reći da jesmo kako bi se on osjećao dobro u vezi sebe. Jer što to zapravo radimo? Stavljamo njegove potrebe ispred svojih.”

Danas na to gleda drugačije.

"‘Ne, ja dolazim prva, kao što ti dolaziš prvi sebi. Oboje zaslužujemo da to bude obostrano ugodno iskustvo, da se oboje možemo okrenuti i zaspati jer se osjećamo dobro – a ne da jedno hrče, a drugo gleda u strop i pita se: ‘Što je ovo bilo?’”

Ljubav koja je promijenila sve

Danas 59-godišnja glumica ističe da se u svojoj sadašnjoj vezi osjeća ispunjeno i zadovoljno. Njezina ljubav s glazbenikom Vanom Huntom, s kojim je zaručena, traje od 2020. godine, a Berry je ranije priznala da je upravo ta veza za nju bila prekretnica.

Foto: Hyperstar/Alamy/Profimedia

U intervjuu za Marie Claire 2024. godine rekla je:

“To je bio prvi put da sam bila ludo zaljubljena prije nego što sam imala seks. To mi se nikada prije nije dogodilo. Bilo je to jedno od onih životno promjenjivih, predivnih iskustava. Bilo je magično, jednostavno magično.”

Glumica iza sebe ima tri braka – s Davidom Justiceom, Ericom Benétom i Olivierom Martinezom – no danas vjeruje da je upravo Van osoba s kojom je trebala stati pred oltar.

“Od svih ljudi za koje sam bila udana, ovo je osoba za koju sam se trebala udati.”

Lekcije iz prošlosti

Berry je majka 17-godišnje Nahle, koju ima s bivšim partnerom Gabrielom Aubryjem, te 12-godišnjeg sina Macea-Roberta iz braka s Olivierom Martinezom. Nakon tri razvoda, priznaje da je morala proći ozbiljnu osobnu introspekciju.

Foto: BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

U razgovoru za emisiju Today prošle godine izjavila je:

“Nakon tri razvoda konačno sam shvatila što nije funkcioniralo i uvidjela da sam svemiru stalno govorila što ne želim. I pogodite što sam učinila? Manifestirala sam upravo ono što nisam željela.”

Sve se, kaže, promijenilo 2020. godine kada se Van “pojavio” u njezinu životu.

“Da se to nije dogodilo, bila bih sasvim dobro podizala svoju djecu. Nakon tri razvoda pomislite: ‘Bit ću sama.’ I bila sam spremna na to. Završila sam s tim. Znala sam da, ako se prava osoba ne pojavi, bit će mi bolje sama.”

