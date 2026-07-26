Ogromna kolona pred aerodromom u Tivtu: Razlog bi mogao biti još bizarniji

Velike gužve zabilježene su u nedjelju ujutro ispred zračne luke Tivat, gdje se prema snimkama objavljenima na društvenim mrežama okupio velik broj putnika s prtljagom.

Autor snimke tvrdi da je nastala oko 10 sati, a na njoj se vidi duga kolona koja se proteže prilaznom cestom prema terminalu. Prema navodima iz objave, red za ulazak u zračnu luku počinjao je gotovo kod glavne prometnice.

Snimka je privukla veliku pozornost korisnika društvenih mreža, no iz Aerodroma Crne Gore zasad nema službenog objašnjenja o uzrocima gužve ni informacijama o mogućim izvanrednim zastojima u prometu, prenosi Blic.

Jata ptica zaustavila promet

Podsjetimo, zračna luka Tivat i dan ranije imala je velikih problema u prometu. Jata ptica više od četiri sata onemogućavala su polijetanje i slijetanje zrakoplova.

@danielharrison3 Tivat airport was a joke, we saw on social before we left but didn’t realise would be this bad. 26 hour delay!! TikTok didn’t lie this time, would not go there again after this #tivatairport @Taylor Gilling @easyJet @easyJet holidays ♬ original sound - 𝐦𝐚𝐳𝐳𝐲₊۶ৎ⋆

Problemi su počeli prije sedam sati, nakon slijetanja zrakoplova iz Vilniusa, a prvi je zrakoplov ponovno poletio tek u 11.20 sati. Nekoliko dolaznih letova u međuvremenu je preusmjereno prema Podgorici, Tirani, Bariju i Brindisiju, piše Dan.

Iz Aerodroma Crne Gore naknadno su priopćili da su svi odgođeni ili preusmjereni letovi tijekom dana stigli u Tivat ili su obrađeni u Podgorici. Naveli su da je neuobičajeno velik broj ptica u blizini uzletno-sletne staze doveo do preusmjeravanja zrakoplova i čekanja na odobrenje za polijetanje.

"Aerodrom Tivat kontinuirano primjenjuje sve propisane mjere i raspoloživa sredstva za rastjerivanje ptica. Tim povodom zasijeda lokalni odbor za sigurnost, koji će, na osnovu procjene trenutne situacije donositi odluke o toku odvijanja vazdušnog saobraćaja. Sigurnost putnika, posada i vazduhoplova ostaje prioritet", priopćili su iz Aerodroma Crne Gore.

Zračna luka između rezervata i odlagališta

Stručnjaci smatraju da bi jedan od glavnih razloga okupljanja ptica moglo biti odlagalište Lovanje, smješteno u blizini zračne luke. S druge strane nalazi se ornitološki rezervat Solila, pa ptice na putu prema odlagalištu prelijeću preko područja zračne luke.

Ornitolog Darko Saveljić upozorio je da najveći problem predstavljaju galebovi, koji zbog hrane često napuštaju rezervat i odlaze prema odlagalištu.

"Aerodrom Tivat nalazi se između dvaju izvora problema. S jedne je strane rezervat Solila, iz kojeg galebovi ne bi ni odlazili jer ondje imaju sve što im je potrebno, a s druge odlagalište na kojem pronalaze dodatne izvore hrane. Upravo ih zato deponija privlači", rekao je Saveljić.

Istaknuo je da bi odlagalište trebalo prekriti zemljom kako bi se smanjio rizik od sudara ptica i zrakoplova. Upozorio je i na opasnost koju velike ptice mogu predstavljati za zrakoplovne motore.