Blizance ubio strujni udar par dana prije rođendana. Mrtvu braću pronašao njihov otac
Braća blizanci iz Italije poginuli su u tragičnoj nesreći u šumi od strujnog udara tijekom lova na ptice, svega nekoliko dana prije 23. rođendana.
Talijanski mediji izvijestili su da su se 22-godišnjaci pripremali za lov u blizini rodnog grada Magionea. Vježbali su sa živim mamcima kada im je jedan golub pobjegao iz šupe, a onda se zapleo u dalekovod.
Jedan brat je pokušao izvući goluba štapom od karbonskih vlakana i došao u kontakt sa srednjenaponskim vodom. Umro je od strujnog udara, prenosi Bild.
U pomoć mu je priskočio brat koji ga je pokušao odvući. I on je umro kada je došao u doticaj s električnom strujom zbog fizičkog kontakta.
Otac pronašao mrtve sinove
Kada se mladići nisu vratili kući, obitelj ih je krenula tražiti. Mrtve blizance pronašli su ih njihov otac i ujak.
Braća su, prema pisanju La Repubblice, ležali mrtvi - ruku pod ruku. Službeni zapisi otkrili su da su umrli od srčanog zastoja.
Njihovi najbliži od preminulih blizanaca oprostili su se u petak u crkvi San Giovanni Battista.
Gradonačelnik Massimo Lagetti u objavi na društvenim mrežama izrazio je sućut obitelji zbog velike tragedije. Kazao je kako je mladiće osobno poznavao i nazvao ih "zlatnim dečkima".
Preminula braća radila su u roditeljskoj tvrtki koja se bavila vodovodom i grijanjem.
"Bili su divni mladići koji su naporno radili. Uvijek su bili prijateljski raspoloženi. Teško je shvatiti ovu tragediju", dodao je gradonačelnik.
