TRAGEDIJA U ITALIJI /

Blizance ubio strujni udar par dana prije rođendana. Mrtvu braću pronašao njihov otac

Foto: mlagetti/Instagram

Braća su, prema pisanju La Repubblice, ležali mrtvi - ruku pod ruku

26.4.2026.
22:56
Dunja Stanković
Braća blizanci iz Italije poginuli su u tragičnoj nesreći u šumi od strujnog udara tijekom lova na ptice, svega nekoliko dana prije 23. rođendana.

Talijanski mediji izvijestili su da su se 22-godišnjaci pripremali za lov u blizini rodnog grada Magionea. Vježbali su sa živim mamcima kada im je jedan golub pobjegao iz šupe, a onda se zapleo u dalekovod.

Jedan brat je pokušao izvući goluba štapom od karbonskih vlakana i došao u kontakt sa srednjenaponskim vodom. Umro je od strujnog udara, prenosi Bild. 

U pomoć mu je priskočio brat koji ga je pokušao odvući. I on je umro kada je došao u doticaj s električnom strujom zbog fizičkog kontakta. 

Otac pronašao mrtve sinove

Kada se mladići nisu vratili kući, obitelj ih je krenula tražiti. Mrtve blizance pronašli su ih njihov otac i ujak. 

Braća su, prema pisanju La Repubblice, ležali mrtvi - ruku pod ruku. Službeni zapisi otkrili su da su umrli od srčanog zastoja. 

Njihovi najbliži od preminulih blizanaca oprostili su se u petak u crkvi San Giovanni Battista. 

Gradonačelnik Massimo Lagetti u objavi na društvenim mrežama izrazio je sućut obitelji zbog velike tragedije. Kazao je kako je mladiće osobno poznavao i nazvao ih "zlatnim dečkima". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preminula braća radila su u roditeljskoj tvrtki koja se bavila vodovodom i grijanjem. 

"Bili su divni mladići koji su naporno radili. Uvijek su bili prijateljski raspoloženi. Teško je shvatiti ovu tragediju", dodao je gradonačelnik.

POGLEDAJTE VIDEO: Stradali dječak stiže u Klaićevu: 'Ta struja skuha mišiće, uništi žile, kožu, živce. Ali borit ćemo se za njega'

