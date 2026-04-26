Blizance ubio strujni udar par dana prije rođendana. Mrtvu braću pronašao njihov otac

Braća blizanci iz Italije poginuli su u tragičnoj nesreći u šumi od strujnog udara tijekom lova na ptice, svega nekoliko dana prije 23. rođendana.

Talijanski mediji izvijestili su da su se 22-godišnjaci pripremali za lov u blizini rodnog grada Magionea. Vježbali su sa živim mamcima kada im je jedan golub pobjegao iz šupe, a onda se zapleo u dalekovod.

Jedan brat je pokušao izvući goluba štapom od karbonskih vlakana i došao u kontakt sa srednjenaponskim vodom. Umro je od strujnog udara, prenosi Bild.

U pomoć mu je priskočio brat koji ga je pokušao odvući. I on je umro kada je došao u doticaj s električnom strujom zbog fizičkog kontakta.

Otac pronašao mrtve sinove

Kada se mladići nisu vratili kući, obitelj ih je krenula tražiti. Mrtve blizance pronašli su ih njihov otac i ujak.

Braća su, prema pisanju La Repubblice, ležali mrtvi - ruku pod ruku. Službeni zapisi otkrili su da su umrli od srčanog zastoja.

Njihovi najbliži od preminulih blizanaca oprostili su se u petak u crkvi San Giovanni Battista.

Gradonačelnik Massimo Lagetti u objavi na društvenim mrežama izrazio je sućut obitelji zbog velike tragedije. Kazao je kako je mladiće osobno poznavao i nazvao ih "zlatnim dečkima".

Preminula braća radila su u roditeljskoj tvrtki koja se bavila vodovodom i grijanjem.

"Bili su divni mladići koji su naporno radili. Uvijek su bili prijateljski raspoloženi. Teško je shvatiti ovu tragediju", dodao je gradonačelnik.

POGLEDAJTE VIDEO: Stradali dječak stiže u Klaićevu: 'Ta struja skuha mišiće, uništi žile, kožu, živce. Ali borit ćemo se za njega'