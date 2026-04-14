Vozač hitne pomoći ubijao starije i nemoćne: Presuđivala je dob, težina i profit

Talijani su šokirani nakon otkrića da je 27-godišnji vozač hitne pomoći Luca Spada iz Forlija ubijao starije i nemoćne pacijente između veljače i studenog 2025. godine. Uhićen je u velikoj akciji karabinjera 11. travnja 2026. godine. Tužiteljstvo ga sumnjiči za smrt šestero ljudi. Prema informacijama agencije ANSA, osumnjičeni je koristio relativno jednostavnu, ali smrtonosnu metodu. Neposredno prije početka vožnje, pacijentima bi ubrizgao veću količinu zraka u venu. Takva zračna embolija može uzrokovati kolaps cirkulacije i smrt, jer se srce puni zrakom i prestaje normalno raditi, piše Fenix.

Slučaj je izazvao šok i zgražanje u cijeloj zemlji. Istraga je počela nakon što su kolege uočile neobično velik broj smrtnih slučajeva tijekom prijevoza u kojima je on sudjelovao. Prijavile su sve nadležnima koji su pokrenuli istragu.

Luca Spada, nadimka Spadino, kojeg su talijanski mediji prozvali "anđeo smrti" donosio je konačne presude na temelju strašnih predrasuda i osobne koristi. Istraga, potaknuta sumnjivom smrću 85-godišnje žene, otkrila je užasavajući sustav vaganja ljudskog života na temelju dobi, težine i, prije svega, profita koji se od njih mogao ostvariti, piše Leggo.it.

Radio i za pogrebna poduzeća

Spada je radio i za nekoliko pogrebnih poduzeća, posebno s jednim u Meldoli. Istražitelji su pronašli i odijelo pogrebnika na kojem je bilo njegovo ime. Istražitelji ispituju koliko su o svemu znali njegovi kolege. U jednom razgovoru kolega se pohvalio da je spasio jedan život, Spada mu govori:

"Bože, zašto moraš spasiti sve? S vremena na vrijeme netko mora umrijeti". Kolega mu odgovara:

"Da, ali ovo nije bio tvoj, ne, zaboravi, ne bi zaradio ni centa od toga".

Talijanski mediji navode da su ključan dokaz bili ti prisluškivani telefonski razgovori u kojima je Spada navodno govorio o svojim postupcima bez imalo kajanja. Pokazivao je čak određeno zadovoljstvo. U jednom od razgovora, kako se navodi, Spada je rekao da stariji ljudi "previše pate" i da je "ispravno da umru". Rekao je i da mu se svidjelo to što je učinio te dodao da bi ponovio. Istražitelji su time bili uvjereni da nije riječ o izoliranom slučaju.

Povezuje ga se s više smrti

Iako se Spadu povezuje s više smrti, nalog za pritvor trenutačno se odnosi na jedan konkretan slučaj - smrt 85-godišnje žene tijekom prijevoza 25. studenog 2025. Obdukcija je pokazala da je riječ o nasilnoj smrti, pri čemu je srce bilo abnormalno povećano zbog prisutnosti zraka.

Tijekom pretrage kod osumnjičenog pronađeni su medicinski predmeti poput igala, šprica, katetera i skalpela. Istražitelji su dodatno proširili istragu krajem 2025. godine.

U razgovorima s kolegama i poznanicima, osumnjičeni je navodno koristio uznemirujući rječnik, govoreći o starijim pacijentima kao o osobama koje treba "ukloniti". Sebe je čak nazivao "sponzorom mirnih putovanja". Istražitelji vjeruju da je svjesno birao smjene u kojima bi bio sam s pacijentima. Spada je u istražnom zatvoru zbog opasnosti da bi mogao ponoviti kaznena djela.

