Hrvatska influencerica o tajni svoje transformacije: 'Salo s trbuha su mi prebacili u grudi'

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica Mirta Miler (29), koju na TikToku prati gotovo 19 milijuna ljudi, iskreno je progovorila o transformaciji svog tijela i otkrila što je sve dovelo do figure koju danas ima. U videu koji je u kratkom roku prikupio više od 1,2 milijuna pregleda priznala je da se prije nekoliko godina podvrgnula estetskom zahvatu koji joj je trajno promijenio izgled trbuha.

Uz video je objavila dvije fotografije jednu snimljenu kada je imala 21 godinu i drugu nastalu nedavno.

@mimiermakeup how I transformed my body (in detail) ✨ workout routine, eating and everything in between. I hope this helps and stay happy and healthy diva! grwm | transformation ♬ original sound - Mirta Miler

"Uvijek sam se mučila sa svojim tijelom, nikad mi se zapravo nije sviđalo kako izgledam. Da budem iskrena, nikada nisam učinila ništa po pitanju toga. Nisam vježbala, nisam pravilno jela, to je bio cijeli koktel katastrofe", priznala je.

Potom je otkrila da se prije otprilike tri godine podvrgnula zahvatu transfera masti, pri kojem je masno tkivo s trbuha prebačeno u grudi.

"Išla sam na operaciju grudi. Prije otprilike tri godine, uzeli su mi salo s trbuha i prebacili ga u grudi. Ovo je trajno promijenilo oblik mog trbuha", ispričala je influencerica, čije je priznanje izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Naglasila je da njezina današnja figura ipak nije rezultat estetskog zahvata. Istaknula je da je prije dvije godine razvila strast prema vježbanju te da upravo redoviti treninzi stoje iza mišićave i definirane građe koju danas ima.

Foto: IPA/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Svaki dan odlazi u šetnju, tri puta tjedno trenira s utezima, od čega dva treninga posvećuje nogama i stražnjici, a jedan gornjem dijelu tijela. Dva puta tjedno kod kuće vježba pilates kako bi poboljšala fleksibilnost i stabilnost.

Otkrila je i kako se prehrane pridržava prema pravilu 80/20 - većinu vremena jede nutritivno bogatu i uravnoteženu hranu, dok si povremeno dopušta omiljena jela bez osjećaja grižnje savjesti. Dodala je da izbjegava rafinirane šećere.

Osim o fizičkoj transformaciji, Mirta je progovorila i o dugogodišnjoj borbi s poremećajem prejedanja (BED), istaknuvši da je njezin put bio jednako zahtjevan psihički koliko i fizički. Upravo zato željela je biti potpuno iskrena prema pratiteljima i pokazati da iza njezina izgleda ne stoje samo treninzi, nego i estetski zahvat te godine rada na sebi.

Podsjetimo, Mirta Miler postala je svjetski poznata 2019. godine zahvaljujući viralnim makeup transformacijama. Magistrica je ekonomije, a prije nego što se u potpunosti posvetila društvenim mrežama radila je u bankarskom sektoru. Početkom ove godine zaručila se za srpskog košarkaša Nemanju Popovića (25), s kojim živi u Poljskoj.