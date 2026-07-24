Zbog jakog vjetra avioni ne mogu sletjeti na hrvatski aerodrom: Idu za Italiju...

Snažan vjetar na dubrovačkom području u petka je unio promjene u zračnom i cestovnom prometu. Dolazni Ryanariovi letovi iz Memmingena (Njemačka) i Wroclawa (Poljska) su preusmjereni za Bari. Također, Wizzairov let iz Bukurešta za Dubrovnik je u kašnjenju, piše Dubrovački dnevnik.

Hrvatski autoklub (HAK) je na svojim stranicama objavio da je dubrovački most otvoren samo za osobna vozila zbog bočnog vjetra.

"Zbog izvanrednog događaja te jakog vjetra srednje brzine 58 km/h nastupa zabrana prometa za vozila I. skupine (motocikli, vozila s prikolicama, autobusi na kat), vozila II. skupine (dostavna vozila, vozila s natkrivenim teretnim prostorom) i vozila III. skupine (autobusi, kamioni, cisterne…/otvoreno samo za osobna vozila) na državnoj cesti DC8 most dr. Franja Tuđmana", piše HAK.