Hrvat postaje zamjena nigerijskoj zvijezdi? Turci ozbiljno zainteresirani

Turski nogometni prvak Galatasaray zainteresiran je za dovođenje hrvatskog napadača Franje Ivanovića iz Benfice te priprema ponudu za jednogodišnju posudbu s opcijom otkupa, objavili su u nedjelju portugalski i turski mediji.

Prema navodima listova Takvim i Fanatik, Galatasaray traži napadača koji bi bio alternativa Victoru Osimhenu nakon odlaska Maura Icardija, a 22-godišnji hrvatski reprezentativac jedan je od glavnih kandidata nakon što turski klub nije uspio dovesti Matthisa Ablinea iz Nantesa.

Ivanović je ovog ljeta dobio konkurenciju u napadu dolaskom kolumbijskog reprezentativca Jhona Durána u Benficu, zbog čega portugalski klub navodno ne isključuje mogućnost njegova odlaska kako bi dobio veću minutažu.

Hrvatski napadač stigao je u Benficu prije godinu dana iz belgijskog Union Saint-Gilloisea za 22,8 milijuna eura, što je bio najveći transfer nekog hrvatskog nogometaša prošlog ljeta, ali se nije uspio nametnuti u početnoj postavi lisabonskog kluba koji je u vrhu davao prednost grčkom reprezentativcu Vangelisu Pavlidisu. Benficu je ljetos napustio trener Jose Mourinho preuzevši klupu Real Madrida, a na njegovo mjesto je došao Marco Silva iz londonskog Fulhama.

Turski mediji navode da su kontakti između Galatasaraya i Benfice posljednjih dana intenzivirani te da bi službena ponuda za posudbu s mogućnošću trajnog otkupa uskoro trebala biti upućena u Lisabon. Benfica i Galatasaray se nisu oglasili, a također niti Ivanović.

Ovi navodi dobivaju dodatan značaj kada znamo da je nigerijski napadač optužio čelnike turskog velikana da ga nisu platili tri mjeseca, pa bi Franjo Ivanović umjesto zamjene Osimhenu mogao postati zamjena za Osimhena.

Victor Osimhen



“3 aydır maaş alamıyorum. Ben olmasam kimse dünyada Galatasarayı tanımaz. Paramı vermezseniz giderim nankörler” pic.twitter.com/YtsRzU8AFG — Madde 1907 (@madde1907) July 25, 2026