FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KUHA SE /

Hrvat postaje zamjena nigerijskoj zvijezdi? Turci ozbiljno zainteresirani

Hrvat postaje zamjena nigerijskoj zvijezdi? Turci ozbiljno zainteresirani
×
Foto: Grzegorz Wajda/SOPA Images/Shutterstock Editorial/Profimedia

Ivanović je ovog ljeta dobio konkurenciju u napadu dolaskom Jhona Durána, zbog čega portugalski klub ne isključuje mogućnost njegova odlaska kako bi dobio minutažu.

26.7.2026.
14:48
HinaSportski.net
Grzegorz Wajda/SOPA Images/Shutterstock Editorial/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Turski nogometni prvak Galatasaray zainteresiran je za dovođenje hrvatskog napadača Franje Ivanovića iz Benfice te priprema ponudu za jednogodišnju posudbu s opcijom otkupa, objavili su u nedjelju portugalski i turski mediji.

Prema navodima listova Takvim i Fanatik, Galatasaray traži napadača koji bi bio alternativa Victoru Osimhenu nakon odlaska Maura Icardija, a 22-godišnji hrvatski reprezentativac jedan je od glavnih kandidata nakon što turski klub nije uspio dovesti Matthisa Ablinea iz Nantesa.

Ivanović je ovog ljeta dobio konkurenciju u napadu dolaskom kolumbijskog reprezentativca Jhona Durána u Benficu, zbog čega portugalski klub navodno ne isključuje mogućnost njegova odlaska kako bi dobio veću minutažu.

Hrvatski napadač stigao je u Benficu prije godinu dana iz belgijskog Union Saint-Gilloisea za 22,8 milijuna eura, što je bio najveći transfer nekog hrvatskog nogometaša prošlog ljeta, ali se nije uspio nametnuti u početnoj postavi lisabonskog kluba koji je u vrhu davao prednost grčkom reprezentativcu Vangelisu Pavlidisu. Benficu je ljetos napustio trener Jose Mourinho preuzevši klupu Real Madrida, a na njegovo mjesto je došao Marco Silva iz londonskog Fulhama.

Turski mediji navode da su kontakti između Galatasaraya i Benfice posljednjih dana intenzivirani te da bi službena ponuda za posudbu s mogućnošću trajnog otkupa uskoro trebala biti upućena u Lisabon. Benfica i Galatasaray se nisu oglasili, a također niti Ivanović.

Ovi navodi dobivaju dodatan značaj kada znamo da je nigerijski napadač optužio čelnike turskog velikana da ga nisu platili tri mjeseca, pa bi Franjo Ivanović umjesto zamjene Osimhenu mogao postati zamjena za Osimhena.

Victor OsimhenFranjo IvanoviĆGalatasray
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike