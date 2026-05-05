Otac petero djece poginuo u nesreći kod Daruvara: Potresni prizori s mjesta tragedije
Muškarac (45), koji je u ponedjeljak navečer poginuo u teškoj prometnoj nesreći u mjestu Vukovije kod Daruvara je Antun G., otac petero djece, piše MojPortal.
Bjelovarsko-bilogorska policija je ranije izvijestila kako je 45-godišnjak, koji nije bio vezan sigurnosnim pojasom, oko 22.20 sati izgubio nadzor nad automobilom, zahvatio lijevu putnu bankinu te potom sletio u putni jarak. Tada je prednjim dijelom udario u betonski prilazni most.
Hitna pomoć ubrzo je stigla na teren, ali nisu mogli pomoći 45-godišnjaku koji je preminuo na licu mjesta.
'Bio je ljudina'
Policija je objavila i fotografije s lica mjesta na kojima se vidi sva silina udara.
Prednji dio automobila u potpunosti je smrskan.
MojPortal ističe kako je Antun radio u Njemačkoj, dok je njegova supruga s djecom živjela u Velikim Bastajima.
"Bio je čovjek koji je uvijek priskočio u pomoć, prijatelj na kojeg se moglo osloniti i ljudina koja je svojom skromnošću i radom zaslužila poštovanje svakoga koga je poznavala", ispričali su njegovi poznanici.
