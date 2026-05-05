Detalji nesreće kod Našica: Mladić poginuo, pijani vozač i suvozač ispali iz automobila

Policija je izvijestila o detaljima prometne nesreće kod Našica u kojoj je smrtno stradao putnik (20), dok su vozač (20) i suvozač (21) zadobili teške tjelesne ozljede.

Nesreća u Breznici Našičkoj dogodila se u ponedjeljak oko 19.30 sati, a očevidom je utvrđeno da je do nesreće došlo kada je 20-godišnji vozač, upravljajući osobnim automobilom kroz Breznicu Našičku, dolaskom do zavoja započeo pretjecati vozilo ispred sebe.

"U tom je trenutku izgubio nadzor nad upravljačem te svojim vozilom udario u vozilo koje je obilazio.

Putnik smrtno stradao, vozač i suvozač ispali iz auta

Nakon udara vozilom je sletio na bankinu i travnatu površinu te je u kretanju udario u više prometnih znakova i metalnih stupova. Vozač i suvozač su ispali iz vozila, dok se osobni automobil zaustavio u obiteljskom dvorištu udarivši u drvo", izvijestila je PU osječko-baranjska.

U prometnoj nesreći, 20-godišnji putnik iz osobnog automobila smrtno je stradao na mjestu prometne nesreće, dok su vozač i putnik koji su ispali iz vozila zadobili teške tjelesne ozlijede te su hitno prevezeni u Opću županijsku bolnicu Našice.

Državna cesta br. 2 između Breznice Našičke i Nize bila je zatvorena za sav promet od 20 do 23.10 sati, a promet se odvijao obilaznim cestovnim pravcima.

"Alkotestom je kod vozača utvrđena koncentracija od 1,58 promila alkohola u krvi, a kod suvozača je utvrđena koncentracija od 0,73 promila alkohola u krvi. Protiv vozača slijedi kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu", izvijestila je policija.